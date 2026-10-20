جشنواره فیلم کوتاه؛ حجاب در حاشیه و سیگار روی پرده

چهل ‌و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در حالی از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه در پردیس سینماگالری ملت برگزار می‌شود که وضعیت عفاف و حجاب در فضای جشنواره و محتوای فیلم‌های راه‌یافته به آن، اعجاب انگیز است.

به گزارش خبرنگار کیهان، وضعیت نامناسب عفاف و حجاب در میان برخی مخاطبان و حاضران در پردیس ملت از نخستین مواردی است که توجه‌ها را جلب می‌کند. فضای عمومی جشنواره سبب شده عملا این رویداد در‌ شأن فرهنگ ایرانی نباشد. ضوابط مربوط به پوشش در محل برگزاری جشنواره نیز تنها یک شعار برای ایجاد یک دفاعیه مضحک برای مدیران شده است.

در خود فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره نیز وضعیت عفاف و حجاب به‌شدت بی‌ضابطه است. تقریبا می‌توان گفت که بی‌حجابی در فیلم‌ها رواج دارد. معیارهای تأیید و رد فیلم‌ها در این حوزه چیست و آیا اساساً ضابطه‌ای روشن برای ارزیابی آثار وجود دارد؟ قطعا خیر!

سیگارکشیدن نیز گویی به یکی از ارکان فیلم‌سازی در این جشنواره تبدیل شده است. در عموم فیلم‌ها، شخصیت‌ها پی‌درپی سیگار می‌کشند؛ تا جایی که پیدا کردن اثری که از این تصویر تکراری دور باشد، دشوار به نظر می‌رسد. سیگار در این آثار بارها و بارها به نمایش درمی‌آید. شاید در قوانین ذکر شده است که فیلمی که در آن کشیدن سیگار نداشته باشد فاقد اعتبار است!

مجموع این موارد، وضعیت فرهنگی جشنواره را به یک ابتذال واقعی رسانده است.