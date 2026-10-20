دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با تأکید بر نقش سینما در ثبت تجربه‌های تاریخی ملت‌ها گفت سینمای مقاومت باید رویدادهای پراکنده را به حافظه‌ای تاریخی برای نسل‌های آینده تبدیل کند. او همچنین از دریافت بیش از ۱۹۰۰ اثر بین‌المللی از ۱۰۹ کشور و ثبت بیش از ۱۲۰۰ اثر داخلی در این دوره از جشنواره خبر داد.

جلال غفاری در نشست خبری نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، پیوند میان «ملت، مقاومت و سینما» را محور اصلی این رویداد دانست و گفت: سینمای مقاومت باید در دل جنگ و ویرانی، امید را به تصویر بکشد و مقاومت را از زندگی روزمره مردم جدا نکند.

او با اشاره به تحولات غزه و کشته‌شدن کودکان میناب، مسئولیت سینما در روایت ظلم و بی‌عدالتی را مورد تأکید قرار داد و گفت هر یک از کودکان شهید میناب داستانی دارند که نباید از آن صرف‌نظر کرد. به گفته دبیر جشنواره، روایت این قصه‌ها بخشی از رسالت سینمای مقاومت

است.

غفاری همچنین از برگزاری نخستین همایش بین‌المللی علمی «سینمای مقاومت؛ از نظریه تا عمل» در آذرماه و همزمان با هفته پژوهش خبر داد. به گفته او، تاکنون بیش از ۴۰ تا ۵۰ نشست دانشگاهی در ارتباط با این حوزه برگزار شده است.

در ادامه نشست، شجاعی، دبیر اجرائی جشنواره، اعلام کرد جشنواره

۷ آبان در اصفهان افتتاح می‌شود و اختتامیه ۱۴ آبان در تهران خواهد بود. در حوزه بین‌الملل بیش از ۱۹۰۰ اثر مورد تایید قرار گرفت. بیش از ۱۰۹ کشور برای ما در بخش‌های مختلف فیلم فرستادند که به ترتیب کشورهای هند، اسپانیا، برزیل، ترکیه، آمریکا، ایتالیا، اندونزی، آرژانتین، فرانسه و انگلستان بیشترین آثار را ارسال کردند. همچنین مستند «هیچ سرزمین دیگری» که اسکار بهترین مستند ۲۰۲۴ را دریافت کرد امسال در بخش بین‌الملل حضور دارد.

بر اساس اعلام دبیر اجرائی، افتتاحیه جشنواره هفتم آبان در اصفهان برگزار می‌شود، خانه جشنواره از هشتم تا سیزدهم آبان در پردیس ملت تهران فعالیت خواهد کرد و مراسم اختتامیه چهاردهم آبان در تهران برگزار می‌شود. اکران شش فیلم به‌عنوان نمایش نخست نیز در برنامه این دوره قرار دارد.

غفاری در بخش دیگری از نشست، غزه و فلسطین را محور بین‌المللی جشنواره امسال معرفی کرد و گفت آثاری با موضوع این تحولات در جشنواره حضور خواهند داشت. برگزاری ۱۸ مسترکلاس سینمایی و نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌ها نیز از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده برای این دوره

است.