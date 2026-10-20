دیدار با وزیر امور خارجه اولین برنامه فرمانده ارتش پاکستان

فرمانده ارتش پاکستان در راس هیئتی دیپلماتیک به منظور گفت‌وگو و رایزنی با مقامات ایران وارد تهران شد.

«سیدعاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه به منظور دیدار و گفت‌وگو با مسئولان ایران، وارد تهران شد. روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای، روندهای دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه و نیز موضوعات بین‌المللی مهترین محورهای گفت‌وگوهای منیر با مقامات ایران خواهد بود. نخستین برنامه فرمانده ارتش پاکستان دیدار با وزیر امور خارجه ایران است.

به گزارش ایرنا، عاصم منیر از زمان آغاز میانجی‌گری پاکستان چندین مرتبه به تهران سفر داشته است. وی در آخرین حضور خود (دوم شهریور سال جاری) با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد باقر قالیباف رئیس‌مجلس، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. این پنجمین بازدید رسمی فرمانده ارتش پاکستان از جمهوری اسلامی ایران از آغاز آتش‌بس جنگ تحمیلی علیه کشورمان محسوب می‌شود.