رئیس‌جمهور در حکمی سردار سید مجید ابن‌الرضا را به عنوان مشاور خود در امور دفاعی کشور منصوب کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه (28 مهرماه) در حکم انتصاب سردار سرتیپ پاسدار سیدمجید ابن‌الرضا به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور دفاعی کشور تصریح کرد: امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت در این حوزه و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای سیدمجید ابن‌الرضا

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور دفاعی کشور» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت در این حوزه و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا

باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه متعال خداوند خواستارم.