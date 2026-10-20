

یکی از بردگان باند جنایتکار و کودک‌خوار اپستین که در سایه انفعال و غفلت نهادهای مسئول، جنگ روانی با مردم راه انداخته، اخیراً مدعی شده است که باید ترامپ را ببخشیم! این اظهارات وقیحانه و مرعوبانه در حالی مطرح می‌شود که اقدام جنایت‌کارانه آمریکا در ترور قائد امت، مدرسه شجره طیبه میناب، لامرد، سیریک و دیگر نقاط ایران عزیز، تنها برشی از جنایاتی است که در تاریخ کم‌نظیر به شمار می‌رود. این همان توحش مدرن است که نشان می‌دهد آمریکا روزبه‌روز در زمینه جنایت جنگی و ظلم به ملت‌های دنیا پیشرفت کرده و انسانیت را رسماً زیر پا گذاشته است، جان‌ها را بی‌اهمیت کرده و امنیت را از جامعه گرفت؛ حال با کدام منطق عقلانی و غیرت ملی می‌شود ترامپ قمارباز را بخشید؟! امام شهید ما (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) با همان نگاه تیزبین و الهی‌شان، می‌فرمایند: «مسئله حقوق بشر برای غربی‌ها و بخصوص آمریکایی‌ها یک ابزار است؛ ابزاری برای فشار، ابزاری برای زورگویی... هر جا بخواهند به یک کشوری فشار بیاورند، مسئله حقوق بشر را علم می‌کنند؛ در حالی که خودشان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هستند.»

رژیمی که با ادعای واهی و دروغین کشف سلاح‌های کشتارجمعی، عراق را به خاکستر نشاند و جان بیش از یک میلیون انسان بی‌گناه را گرفت، همان رژیمی است که ماشین جنگی کودک‌کش صهیونیستی را در نوار غزه و جنوب لبنان به بمب‌های فسفری و هدایت‌شونده دوهزار پوندی تجهیز کرد تا هزاران کودک را در آغوش مادرانشان قطعه‌قطعه کند. برای واشنگتن، «انسان» مادامی ارزش زیستن دارد که تسلیم ماشین غارت و چپاول کمپانی‌های غربی باشد و اگر ملتی اراده استقلال و ایستادگی کرد، تمام حقوقش به فتوای دموکراسی لیبرال ساقط خواهد شد. به شهادت رساندن رهبر امت اسلامی، ترور فرماندهان سلحشور نظامی، داغ مدرسه شجره طیبه میناب و ماتم مراسم عروسی بندر سیریک و بمباران بیمارستان و زیرساخت‌های حیاتی اسناد انکارناپذیر توحش حقوق بشری آمریکا بوده و هست و هرگز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد. حال اگر عده‌ای عناصر خودفروخته و مرعوب دشمن می‌خواهند چشمان خود را بر روی این جنایات آشکار ببندند، حکایت ساده‌لوحی و خوش‌رقصی‌شان برای دشمن جدای از ملت بیدار است و تنها ترامپ را برای حمله مجدد جری‌تر می‌کند. قوه قضائیه نیز باید با قاطعیت با افرادی که امنیت روانی جامعه را نشانه رفته‌اند، برخورد کند.