سپاه: دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: دوشنبه شب نیروهای قهرمان پدافند هوایی سپاه در مراقبت از وضعیت فضای تنگه هرمز، یک فروند پهپاد MQ9 ارتش متجاوز آمریکا را شناسایی و بلافاصله مورد اصابت قرار دادند که منهدم و سرنگون گردید. همچنین با انفجار مین‌های کاشته شده توسط دریادلان نیروی دریایی سپاه در معبر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز، دو فروند نفتکش متخلف به آتش کشیده شد و متوقف شدند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از به آتش کشیده شدن

۲ نفتکش متخلف و رهگیری و انهدام پنجاه‌وچهارمین پهپاد MQ9 خبرداد.

به گزارش فارس، متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت رشید و به‌پاخاسته ایران اسلامی؛

استقامت و ایستادگی شما ملت شجاع و بصیر، دشمنان را خوار و ذلیل کرده و ملت‌های مظلوم جهان را به میدان‌ها فراخوانده است.

این بزرگ‌ترین پیروزی است که شما با استمرار حضور در بیش از ۲۳۰ شب به دست آوردید و جوشش ملت‌ها را در ۵ قاره جهان

رقم زدید.

فرزندان رزمنده شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه با رصد مستمر وضعیت منطقه، بر عهدی که با رهبری معظم انقلاب و شما مردم وفادار بسته‌اند، هستند و با اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز گلوی گرگان جهان‌خوار را همچنان می‌فشارند.

در این راستا، دوشنبه شب نیروهای قهرمان پدافندهوایی سپاه در مراقبت از وضعیت فضای تنگه هرمز، یک فروند پهپاد MQ9 ارتش متجاوز آمریکا را شناسایی و بلافاصله مورد اصابت قرار دادند که منهدم و سرنگون گردید.

همچنین با انفجار مین‌های کاشته شده توسط دریادلان نیروی دریایی سپاه در معبر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز، دو فروند نفتکش متخلف به آتش کشیده شد و متوقف شدند.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌کند، عبور از مسیر مین‌گذاری شده، غیرقانونی و نتیجه‌ای جز به آتش کشیده شدن سرمایه‌های متخلفان نخواهد داشت و در صورت استمرار این شیطنت‌ها توسط رژیم مستکبر آمریکا شرکت‌های نفتی باید تاوان بزرگ‌تری بپردازند.