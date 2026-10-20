تورم ناشی از جنگ با ایران به کابوس انتخاباتی ترامپ تبدیل شده است

جنگ با ایران و افزایش قیمت سوخت، بحران هزینه زندگی در آمریکا را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای تشدید کرد.

نشریه «بیزینس اینسایدر» در گزارشی اشاره کرد که ادامه جنگ با ایران و افزایش قیمت سوخت، بحران هزینه زندگی در آمریکا را تشدید کرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای با فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری روبه‌رو کرده است.

در شرایطی که تورم قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را کاهش می‌دهد، جنگی که هزاران کیلومتر دورتر جریان دارد، هزینه‌های زندگی مردم این کشور را نیز بالا برده است.

قیمت بنزین در آمریکا در بیشتر سال جاری میلادی بالاتر از چهار دلار برای هر گالن باقی مانده و قیمت گازوئیل نیز طی هفته‌های اخیر به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است.

این افزایش هزینه‌ها در حالی رخ می‌دهد که نشانه روشنی از فروکش کردن جنگ با ایران وجود ندارد و احتمال اقدامات نظامی بیشتر نیز مطرح است؛ موضوعی که چشم‌انداز کاهش قیمت سوخت در آینده نزدیک را تیره کرده است.

تنگه هرمز، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و گاز جهان، به کانون این بحران تبدیل شده است. پس از آغاز این جنگ در فوریه و بسته شدن این آبراه، قیمت نفت و بنزین جهش کرد.

تردد نفتکش‌ها در هفته‌های نخست جنگ تقریباً متوقف شد و جریان انتقال محموله‌هایی که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت را تشکیل می‌دهند، به‌شدت مختل شد. اگرچه انتقال محموله‌ها از آن زمان تا حد زیادی بهبود یافته اما هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است.

ترامپ پیش‌تر افزایش قیمت بنزین را موقتی توصیف کرده بود. وی در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال در هشتم اکتبر نوشت که افزایش موقت قیمت بنزین، بهای کوچکی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

دولت آمریکا می‌گوید برای کاهش اختلال در بازار نفت اقداماتی انجام داده است. تیلور راجرز، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد ترامپ خواهان کاهش قیمت بنزین است و دولت برای مهار اختلالات موقت عرضه، اقدامات گسترده‌ای انجام می‌دهد؛ به گفته وی، جریان نفت از تنگه هرمز در حال نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ است.

با این حال، درگیری‌ها در این منطقه همچنان تجارت دریایی را تهدید می‌کند. کشتی‌های حامل نفت و سایر کالاها از سوی طرف‌های درگیر هدف آتش قرار گرفته‌اند و نیروهای آمریکایی نیز حملات بیشتری علیه اهداف مرتبط با ایران انجام داده‌اند. پنتاگون مدعی است که از ژوئیه تاکنون 10 نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، وابسته به نیروی دریایی این کشور، نیز گزارش داده است که در ماه جاری میلادی چند کشتی تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا مسئولیت برخی از این حملات را به ایران نسبت داده است.

پیامدهای نوسان بازار نفت اکنون در جایگاه‌های سوخت آمریکا نمایان است. قیمت‌هایی که زمانی کمتر از سه دلار برای هر گالن بود، جای خود را به نرخ‌هایی در محدوده میانی چهار دلار داده‌اند.

گرانی بنزین حتی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان پردرآمد را نیز محدود کرده و شمار رانندگانی را افزایش داده است که با تغییر عادت‌های رانندگی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای سوخت‌گیری، می‌کوشند با هر گالن بنزین مسافت بیشتری طی

کنند.

همزمان، افزایش هزینه‌ها در شرایطی به یک چالش سیاسی برای ترامپ تبدیل شده که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در پیش

است.

به گزارش تسنیم، تداوم گرانی سوخت و فشار تورمی بر خانوارها می‌تواند نارضایتی از وضعیت اقتصادی را تشدید کند؛ به‌ویژه اگر جنگ ادامه یابد و کاهش محسوس قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت

رخ ندهد.