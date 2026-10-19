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کد خبر: ۳۴۰۳۴۷
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۵
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پیام استاندار فارس به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش

توسعه عادلانه ورزش در تمام پهنه‌های فارس

شیراز- خبرنگار کیهان: 
استاندار فارس در پیامی به مناسبت آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش، گسترش عادلانه زیرساخت‌های ورزشی در تمامی نقاط استان را از اولویت‌های بنیادین توسعه پایدار دانست و بر نقش ورزش در ارتقای سرمایه اجتماعی و سلامت همگانی تأکید کرد.
حسینعلی امیری در این پیام، ورزش و تربیت‌بدنی را فراتر از یک فعالیت صرف بدنی، جلوه‌ای روشن از هماهنگی جسم و اندیشه و بستری انسان‌ساز برای بازآفرینی امید، نشاط و تقویت بنیادهای وفاق اجتماعی توصیف کرد.
وی استان فارس را خاستگاه دیرین خرد، تمدن و مهد جوانمردی و ایثار خواند و تصریح کرد: جوانمردان و نام‌آوران این دیار زرخیز همواره پرچم همدلی را برافراشته‌اند و امروز نیز قهرمانان و مدال‌آوران رشید فارس در میادین ملی و بین‌المللی، مایه فخر و مباهات میهن اسلامی
 هستند.
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت مدیریت عالمانه و برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه ورزش، خاطرنشان کرد: در کنار توجه شایسته به ورزش قهرمانی و حمایت از پیشکسوتان، مربیان و مدال‌آفرینان، اصل مهم عدالت ورزشی باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد تا فرزندان مستعد ما در تمامی روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، از دسترسی آسان و متوازن به امکانات ورزشی بهره‌مند شوند؛ امری که کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم پیوندهای نسلی را به دنبال خواهد داشت.

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