شیراز- خبرنگار کیهان:

استاندار فارس در پیامی به مناسبت آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش، گسترش عادلانه زیرساخت‌های ورزشی در تمامی نقاط استان را از اولویت‌های بنیادین توسعه پایدار دانست و بر نقش ورزش در ارتقای سرمایه اجتماعی و سلامت همگانی تأکید کرد.

حسینعلی امیری در این پیام، ورزش و تربیت‌بدنی را فراتر از یک فعالیت صرف بدنی، جلوه‌ای روشن از هماهنگی جسم و اندیشه و بستری انسان‌ساز برای بازآفرینی امید، نشاط و تقویت بنیادهای وفاق اجتماعی توصیف کرد.

وی استان فارس را خاستگاه دیرین خرد، تمدن و مهد جوانمردی و ایثار خواند و تصریح کرد: جوانمردان و نام‌آوران این دیار زرخیز همواره پرچم همدلی را برافراشته‌اند و امروز نیز قهرمانان و مدال‌آوران رشید فارس در میادین ملی و بین‌المللی، مایه فخر و مباهات میهن اسلامی

هستند.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت مدیریت عالمانه و برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه ورزش، خاطرنشان کرد: در کنار توجه شایسته به ورزش قهرمانی و حمایت از پیشکسوتان، مربیان و مدال‌آفرینان، اصل مهم عدالت ورزشی باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد تا فرزندان مستعد ما در تمامی روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، از دسترسی آسان و متوازن به امکانات ورزشی بهره‌مند شوند؛ امری که کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم پیوندهای نسلی را به دنبال خواهد داشت.