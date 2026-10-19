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کد خبر: ۳۴۰۳۴۶
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۵
سرویس کیهان » اخبار
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نماینده ولی‌فقیه در سپاه:

فرهنگ بسیجی، رمز ماندگاری انقلاب و عامل ناکامی دشمنان است

بندرعباس- خبرنگار کیهان: 
حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جمع بسیجیان هرمزگان با تأکید بر اینکه فرهنگ بسیجی مهم‌ترین پشتوانه انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است، گفت: اگر آمریکا و همه قدرت‌های جهان دست به دست هم دهند، با وجود بسیجیان مؤمن و باایمان، هرگز نخواهند توانست این نظام را شکست دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی با تبیین ابعاد مختلف فرهنگ بسیجی اظهار کرد: بسیجی بودن صرفاً به پوشیدن لباس بسیج یا عضویت در یک سازمان محدود نمی‌شود، بلکه بسیجی حقیقی کسی است که با معرفت، بصیرت، ایمان و اعتقاد، در مسیر ولایت حرکت می‌کند و برای دفاع از دین خدا، همه توان و ظرفیت خود را به میدان می‌آورد.
وی با اشاره به الگوهای ماندگار نهضت عاشورا افزود: فرهنگ بسیجی را باید در سیره و منش یاران امام حسین(ع) جست‌وجو کرد؛ از حضرت ابوالفضل العباس(ع) و حضرت علی‌اکبر(ع) تا حضرت قاسم بن الحسن(ع) و حضرت زینب کبری(س) که هر یک الگوی ایمان، بصیرت، وفاداری و ایستادگی در راه حق بودند.
نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه بسیجی حقیقی جان، آبرو و توان خود را در راه دفاع از دین و اطاعت از ولایت تقدیم می‌کند، تصریح کرد: فرهنگ بسیجی، فرهنگ عزت، ایثار و تسلیم‌ناپذیری است و استمرار انقلاب اسلامی به حفظ و تقویت این فرهنگ وابسته است.
حاجی‌صادقی با بیان اینکه دشمن امروز به دنبال تضعیف فرهنگ بسیجی از درون است، خاطرنشان کرد: ایجاد تردید، گسترش شبهات و اختلاف‌افکنی از جمله راهبردهای دشمن برای تضعیف ایمان، بصیرت و روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در جامعه است؛ ازاین‌رو بسیجیان باید با شناخت درست جبهه حق و باطل، تبعیت از رهنمودهای رهبری و حفظ انسجام، در مسیر انقلاب ثابت‌قدم بمانند.
وی با تأکید بر ضرورت وحدت نیروهای انقلابی اظهار کرد: امروز زمان کنار گذاشتن اختلافات غیرضروری و تمرکز بر مقابله با دشمنان اصلی است و بسیجیان باید با امید، بصیرت و اطمینان به آینده، مسیر دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی را ادامه دهند.
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه بسیج در صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظام، بر ضرورت حفظ آمادگی، تقویت روحیه انقلابی و حضور آگاهانه بسیجیان در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.
سردار صنعتکاران با اشاره به مسئولیت بسیجیان در شرایط کنونی، بر اهمیت بصیرت، انسجام و تبعیت از ولایت در مواجهه با تهدیدها و توطئه‌های دشمنان تأکید کرد و خواستار استمرار روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمتگزاری به مردم شد.

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