یزد- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار درباره مخاطرات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خریدوفروش طلا، بر ضرورت بررسی تعهدات این شرکت‌ها، رسیدگی دقیق به پرونده‌های کثیرالشاکی و صیانت از دارایی‌ها برای جبران خسارت مالباختگان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در کمیته بررسی پرونده کثیرالشاکی یک شرکت سرمایه‌گذاری طلا در یزد، با تأکید بر مسئولیت حقوقی فعالان این حوزه اظهار داشت: مردم پیش از سپردن سرمایه خود به شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری طلا، باید از اعتبار مجموعه، مجوزهای قانونی و ماهیت تعهدات آن اطمینان حاصل کنند.

وی با اشاره به مخاطرات معاملات موسوم به «طلای کاغذی» افزود: در این معاملات ممکن است بدون تحویل فیزیکی طلا، تعهداتی بر مبنای قرارداد ایجاد شود؛ بنابراین، بررسی پشتوانه تعهدات و امکان ایفای آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه وضعیت شکات در این پرونده‌ها یکسان نیست، تصریح کرد: برخی طلای فیزیکی تحویل داده‌اند، برخی وجه نقد پرداخت کرده‌اند و گروهی نیز وارد معاملات کاغذی شده‌اند؛ ازاین‌رو، مستندات شرکت، سوابق معاملاتی و مدارک هر یک از شکات باید با دقت بررسی شود.

طهماسبی در پایان بر شناسایی و صیانت از دارایی‌های شرکت تأکید کرد و گفت: اموال موجود باید با رعایت موازین قانونی و حقوق ذی‌نفعان مدیریت شود تا زمینه جبران خسارت مالباختگان فراهم و از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود.