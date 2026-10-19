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کد خبر: ۳۴۰۳۴۱
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
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پایش هوشمند گلوگاه‌های استان بوشهر با تجهیزات مدرن و پیشرفته

بوشهرـ خبرنگار کیهان: 
ابوذر خدری، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر، در جمع خبرنگاران با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران ستاد مبارزه با قاچاق در استان اظهار کرد: در این راستا امسال در مبارزه قاطع با قاچاق کالا و سوخت اقدامات مهمی انجام شده و کشفیات حاصل‌شده در این حوزه بسیار قابل‌توجه و اثرگذار است.
وی با اشاره به هوشمندسازی فرایندهای بازرسی در محورهای مواصلاتی افزود: راه‌اندازی دستگاه آشکارساز کامیونی و کانتینری (ایکس‌ری) در محور مواصلاتی دشتستان و مرکز ایست‌وبازرسی شهید صلاحی، با حمایت ویژه استاندار بوشهر و تعامل فرماندهی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی استان محقق شده و این اقدام نقش مهمی در مقابله مؤثر با قاچاق و تسریع در بازرسی محموله‌های تجاری و قانونی ایفا می‌کند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با تأکید بر استمرار طرح‌های ضربتی در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: صیانت از سرمایه‌های ملی، انسداد گلوگاه‌های انحراف فرآورده‌های نفتی در استان و اجرای دقیق تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی، با جدیت تمام در دستور کار کمیسیون قرار دارد و اجازه داده نخواهد شد عده‌ای با تاراج سوخت و کالاهای اساسی، به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب وارد کنند.

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