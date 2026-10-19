تأکید فرماندار تالش بر توجه به مطالبات صنفی پرستاران

تالش- خبرنگار کیهان:

به مناسبت گرامیداشت روز پرستار، اعضای نظام پرستاری تالش و رضوانشهر با رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش، دیدار و گفت‌وگو کردند.

رضا جمشیدی سه‌ساری در این دیدار ضمن تبریک روز پرستار، از تلاش‌های دلسوزانه و شبانه‌روزی پرستاران قدردانی کرد و فعالیت‌های نظام پرستاری را برخاسته از تعهد، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت‌رسانی دانست.

وی با اشاره به سختی‌های حرفه پرستاری و مشکلات حوزه، بر ضرورت توجه به مطالبات و مسائل صنفی این قشر تأکید کرد و افزود: دولت وفاق ملی با نگاه ویژه به جامعه پرستاری، پیگیر رفع مشکلات و بهبود شرایط خدمت‌رسانی این عزیزان است.

در ادامه، اعضای نظام پرستاری تالش و رضوانشهر نیز ضمن بیان دغدغه‌ها و مشکلات موجود، خواستار رسیدگی و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای رفع مسائل صنفی و بهبود شرایط کاری پرستاران شدند.