رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد اقدامات اخیر آمریکا در قبال روسیه به نفع کی‌یف نیست و اگر آمریکا از روسیه حمایت کند اوکراین شکست خواهد خورد.

این روزها بار دیگر مقامات اوکراینی زبان به شکایت از آمریکا گشوده‌اند موضوع به خیانت جدید ترامپ به اوکراین برمی‌گردد. ولودیمیر زلنسکی اخیراً در مصاحبه‌ای با «پیرس مورگان» مجری و روزنامه‌نگار مشهور انگلیسی در برنامه «آنسنسورد» با لحنی آکنده از یأس، صریحاً به خیانت آمریکا اذعان کرد و گفت: «من احساس می‌کنم از تعاملات اخیر دونالد ترامپ، با روسیه خیانت دیده‌ام. دردناک است که می‌بینیم آمریکا طرف اوکراین را نمی‌گیرد.» این سرخوردگی عمیق درست زمانی رخ داده است که ترامپ برای مهار قیمت سوخت در آمریکا با روسیه توافق گازوئیلی امضا کرده و حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی از اوکراین را کاهش داده است.

«ولودیمیر زلنسکی»، در مصاحبه جدید خود با شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی نیوز» هم اعلام کرد که اگر آمریکا بخواهد از این به بعد جانب مسکو را بگیرد، اوکراین هیچ شانسی برای دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب در جنگ با روسیه نخواهد داشت. به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، زلنسکی گفت: «اگر ایالات متحده به‌طور علنی در کنار روسیه قرار بگیرد، ما قطعا نمی‌توانیم در این درگیری نظامی پیروز شویم و قادر به مقاومت نخواهیم بود» او با اشاره به اینکه کی‌یف می‌خواهد به دونالد ترامپ اعتماد کند، ولی تصمیمات اخیر وی یک «اشتباه تاریخی» بود و اقدامات اخیر دولت او، نه به نفع کی‌یف خواهد بود و نه به سود واشنگتن.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین اشاره کرد که گفت‌وگویش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ نتیجه مشخصی به دنبال نداشته است. او توضیح داد: «با نمایندگان ترامپ گفت‌وگو کردم، ولی نتیجه مطلوب به‌دست نیامد و به نظر من، صلح تنها از طریق همکاری مبتنی بر اعتماد حاصل می‌شود، ولی این اعتماد تضعیف شده است.»

رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی نیوز» همچنین مدعی شد که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان ادامه درگیری نظامی برگزار شود، آماده است برای دومین دوره نامزد این پست شود.مجری از ولودیمیر زلنسکی پرسید که در صورت برگزاری انتخابات در زمان ادامه مناقشه، آیا احتمال دارد در آن شرکت کند یا خیر. وی پاسخ داد: «البته شرکت خواهم کرد، این مسئولیت من خواهد بود» این مصاحبه زلنسکی در حالی انجام شده که دونالد ترامپ یکشنبه شب بار دیگر تأکید کرد که ولودیمیر زلنسکی با اقدامات خود و ادامه حملات به پالایشگاه‌های روسیه، نشان داده که احتمالا هرگز علاقه‌ای به حل‌وفصل بحران اوکراین نداشته است. او بی‌تمایلی زلنسکی به پایان دادن به مناقشه را با کمک‌های مالی مرتبط دانست که اوکراین از کشورهای اروپایی دریافت می‌کند و پیش‌تر نیز دولت جو بایدن در اختیار کی‌یف قرار می‌داد.