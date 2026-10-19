حکومت نظامی در فرانسه جنگ خیابانی با هزاران زخمی و بازداشتی

سرویس خارجی-

پس لرزه‌های جنگ علیه ایران اروپا را حسابی به هم ریخته است. آشوب‌ها از فرانسه به ایتالیا، یونان، بلژیک و... کشیده شده است. با تشدید آشوب‌های فرانسه و تبدیل آن به جنگ شهری دولت ماکرون به شهرداران اجازه اعلام حکومت نظامی را داده است. در برخی شهرها نیز حکومت نظامی اعلام شده است. شماری بازداشتی‌ها هم از 2400 تن فراتر رفته است.

این روزها فرانسه و کم و بیش سایر کشورهای اروپایی در آتش خشم معترضان می‌سوزند. به گفته کارشناسان یکی از دلایل عمده این آشوب‌ها بحران اقتصادی ناشی از جنگ احمقانه ترامپ علیه ایران است. مسئله‌ای که ماکرون هم در اظهارات یکشنبه شب خود به آن اشاره کرد و خطاب به معترضان گفت افزایش قیمت سوخت به دلیل جنگ ایران بوده است و دولت وی در این باره مقصر نیست. ماکرون درست به همین دلیل به منطقه خلیج‌فارس سفر کرده است تا راهی برای بازگشایی قفل ایران بر تنگة هرمز و پایین آمدن قیمت انرژی پیدا کند. اعتراضات در فرانسه علیه بحران اقتصادی، موجی از اعتراضات مشابه را با الگوبرداری آشکار از جنبش پاریس در کشورهایی چون ایتالیا، بلژیک، آلمان، اسپانیا، یونان و آلبانی به دنبال داشته است. در ایتالیا پلیس از دستگیری بیش از 200 نفر در جریان اعتراضات آخر هفته در این کشور خبر داده است. در آلبانی هم مردم خواستار استعفای نخست‌وزیر کشور شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این اعتراضات به آرژانتین هم کشیده شده است. در این راستا تجمعات اعتراضی در «بوینوس‌آیرس»، پایتخت آرژانتین، در اعتراض به کاهش بودجه دانشگاه‌های دولتی، به درگیری میان معترضان و نیروهای ضدشورش منجر شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان پرچم آمریکا را نیز لگدمال کردند. اعتراضات و شورش گسترده مردم در کشورهای غربی را تحلیلگران نشانه‌ای از بحران فراگیر نسل جوان در قاره سبز و هشداری جدی برای کل ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کنند. به روایت روزنامه اتریشی «استاندارد» آتش خشم جوانان اروپایی فقط شعله اعتراضات دانشجویی فرانسه نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی تدریجی نظام سرمایه‌داری غربی است که دهه‌ها با شعارهای توخالی دموکراسی و پیشرفت، نسل جوان را به بن‌بست کشانده است. بر اساس این گزارش در فرانسه، جایی که پلیس با خشونت تمام‌عیار به دانشجویان یورش برده، شعار «ماکرون، برو بیرون» تنها بخشی از فریاد کسانی است که دیگر آینده‌ای جز بیکاری، اجاره‌های نجومی و تهدید هوش مصنوعی برای مشاغل‌شان نمی‌بینند. روزنامه گاردین هم در گزارشی از دلایل موج اعتراضات مردمی در اروپا نوشته است: موج اعتراضات گسترده در اروپا به دلیل وخامت اوضاع آموزشی و افزایش هزینه‌های زندگی و همچنین بحران مسکن به وجود آمده که فشار زیادی بر خانواده‌های کم درآمد می‌آورد. به گزارش مهر به نقل از گاردین، اعتراضات اخیر تداخل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی با تنش‌های سیاسی را آشکار کرد و نشان داد که نارضایتی عمومی در قبال شرایط اقتصادی و خدمات عمومی تا چه حد است. هیچ نشانه‌ای مبنی بر پایان این اعتراضات وجود ندارد و چه بسا در صورت عدم تحقق وعده‌های دولتی مجددا شعله‌ور شود. بر اساس گزارش‌ها در فرانسه دولت و رسانه‌های جریان اصلی اعتراضات را به چپ افراطی نسبت می‌دهند اما تحلیلگران بر این باور هستند که گروه‌های اجتماعی سرخورده بسیاری در این جنبش حضور دارند که مخرج مشترک آنها نارضایتی از وضع موجود است و در این میان نارضایتی از وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی به دلیل جنگ ایران دلیل عمده‌ای است که کارشناسان و مقامات فرانسوی مثل ماکرون روی آن متمرکز شده‌اند.

بازداشت 2400 معترض

یک ماه پس از شروع اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه این روزها این اعتراضات رسماً تبدیل به شورش مسلحانه شده و فرانسه در آتش خشم معترضان می‌سوزد. آشوب‌های فرانسه دیروز هم وارد سومین روز خود شد و معترضان مثل روز شنبه به تخریب اماکن عمومی، آتش زدن خودروها، غارت مغازه‌ها و برندهای لوکس ادامه دادند. بر اساس گزارش لوفیگارو، فروشگاه‌ها در شهرهایی مانند پاریس، مارسی، لیون، بوردو، نانت و نیس هدف غارت و تخریب قرار گرفتند. در شهر نیس، شماری از مغازه‌ها غارت شدند و در برخی مناطق پاریس نیز خودروها و سطل‌های زباله به آتش کشیده شدند.به نوشته یورونیوز در جریان ناآرامی‌های سراسری در اعتراض به گرانی در فرانسه، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت و حدود هزار مامور زخمی شدند. همزمان، کسبه پاریس خود را برای ناآرامی‌های بیشتر آماده می‌کنند. در بیانیه وزارت کشور فرانسه آمده است: در جریان این اعتراضات همچنین حدود یک هزار و ۵۰۰ فروشگاه و واحد تجاری آسیب دیده‌اند.دولت فرانسه پیش‌تر خسارت اعتراضات اخیر این کشور را صدها میلیون دلار برآورد کرده بود.معترضان روز یکشنبه همچنین در مخالفت با سرکوب پلیس، ورودی‌های موزه لوور را مسدود کردند. معترضان با انتشار اعلامیه‌ای در مقابل موزه بر ادامه اقدام اعتراضی خود تأکید کردند.

با تشدید نا آرامی‌ها نخست‌وزیر فرانسه دیروز اعلام کرد تصمیم به اعمال مقررات منع آمد و شد در برخی مناطق و شهرداری‌های این کشور با هدف محافظت از اموال شهروندان اتخاذ شده است. در همین راستا فرانس ۲۴ گزارش کرد که شهردار شهر «دناین» در شمال فرانسه در پی اعتراضات مردم این شهر، به‌ مدت یک هفته مقررات منع رفت‌وآمد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح در سطح شهر وضع کرده است. روز دوشنبه همچنین رسانه‌ها از استعفای وزیر کشور فرانسه به دلیل تشدید بحران امنیتی خبر دادند. به نوشته یورونیوز کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، با وجود اذعان به ضعف در پیش‌بینی ناآرامی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات، استعفای لوران نونیز، وزیر کشور، را نپذیرفته است. در بیانیه کاخ الیزه آمده است که نونیز روز یکشنبه استعفای خود را ارائه کرد، اما آقای ماکرون با این استدلال که در شرایط فعلی باید فرماندهی نیروهای انتظامی ادامه یابد، با آن مخالفت کرد.

یادآوری جنگ ایران به معترضان

ماکرون که آشوب‌ها را به چپ افراطی نسبت داده بود حالا با گسترش اعتراضات دلیل بحران اقتصادی این کشور و افزایش قیمت سوخت را به جنگ ایران نسبت داده است. ماکرون شامگاه یکشنبه به وقت ایران در نطق تلویزیونی به اعتراضات گسترده در فرانسه واکنش نشان داده و بر لزوم برخورد با اغتشاشگران تأکید کرد. وی در این سخنرانی گفت: «امشب همه ما خشمگین هستیم. همچنین با دیدن فجایعی که در خیابان‌هایمان رخ داد، احساس شرمساری می‌کنیم.» ماکرون درباره اعتراضات مشروع فرانسوی‌ها افزود: «ما هرگز نباید معترضان مسالمت‌آمیز را با غارتگران و آشوب‌گران یکی بدانیم؛ چرا که برخی افراد به‌حق احساس می‌کنند که قیمت سوخت بیش از حد بالا رفته است. این مسئله به خاطر اتفاقاتی است که در خلیج‌فارس رخ داده است، جنگی که فرانسه در آن مشارکت ندارد.»به گزارش فارس به نقل از الجزیره، وی در این باره افزود که قرار است به غرب آسیا سفر کند تا درباره افزایش قیمت سوخت که ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، با سران منطقه گفت‌وگو نماید.رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه تأکید کرد که با آشوبگران برخورد خواهد شد و گفت: «بگذارید خطاب به تمام غارتگران صریح بگویم: ما با قاطعیت تمام با شما برخورد خواهیم کرد. هیچ‌کس از مجازات مصون نخواهد ماند. کسانی که به ساختمان‌های دولتی حمله کردند، باید تاوان جنایات خود را پس بدهند. کسانی که دست به غارت زدند، باید تاوان جنایات خود را بدهند.»

دست خالی ماکرون

در پی تداوم اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده در فرانسه، مطبوعات و رسانه‌های معتبر بین‌المللی با اشاره به سخنرانی شنبه شب ماکرون، به فقدان برنامه‌های ملموس و راهکارهای عملی وی اشاره و امانوئل ماکرون را سیاستمداری ناتوان و با دستی خالی از سرمایه سیاسی توصیف کردند. به گزارش ایرنا، به نقل از پایگاه خبری فرانسوی «کورریه اینترناسیونال»، به دنبال دو روز «هرج‌ومرج» همراه با خشونت و غارت در حاشیه تظاهرات در فرانسه، امانوئل ماکرون یکشنبه شب (۲۶ مهر) سخنرانی کرد؛ اما از نگاه مطبوعات بین‌المللی، نبود هیچ تصمیم ملموس و دست‌خالی او از راهکار عملی، چهره‌ رئیس‌جمهوری «ناتوان» و «عاری از سرمایه سیاسی» را به نمایش گذاشت.

روزنامه سوئیسی «لوتان» هم در این زمینه نوشته است پس از تظاهرات و خشونت‌هایی با شدتی کم‌سابقه در سال‌های اخیر، ماکرون که پیش‌تر تنها به واکنش‌های کوتاه بسنده کرده بود، مجبور شد به شکلی مفصل در تلویزیون سخنرانی کند. او میان معترضان مسالمت‌آمیز و آشوبگران تفکیک قائل شد و مسئولیت خشونت‌ها را متوجه «چپ افراطی» دانست. با این حال، به نوشته روزنامه سوئیسی، به جز محکومیت‌های همیشگی، «اقدامات ملموس بسیار اندک بود» و وی تنها به اختیارات استانداران برای ممنوعیت تجمع‌ها یا برقراری منع رفت‌وآمد اشاره کرد. روزنامه سوئیسی بلیک نیز تأکید کرد: او (ماکرون) وعده داد نخست‌وزیر با احزاب، اتحادیه‌ها و جوانان دیدار کند، اما به جز این، هیچ پاسخ ملموسی ارائه نشد.روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز نیز نوشت: یک روز پس از بدترین شورش‌های دهه‌های اخیر فرانسه، ماکرون متعهد به پاسخگویی شد، اما بدون ارائه جزئیات.