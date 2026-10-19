سرویس خارجی-

ژاپن شاهد برگزاری تجمع گسترده علیه رژیم صهیونیستی و سیاست‌های دولت این کشور در قبال تل‌آویو بود و معترضین خواستار برکناری نخست‌وزیر این کشور شدند، چراکه از رژیم اسرائیل حمایت کرده است.

در سال‌های اخیر، موج گسترده‌ای از اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های اشغالگرانه و جنایات رژیم اسرائیل در نقاط مختلف جهان شکل گرفته است. از خیابان‌های پایتخت‌های اروپایی تا دانشگاه‌های آمریکا، از میدان‌های آمریکای لاتین تا شهرهای آسیایی، میلیون‌ها نفر با شعارهایی چون «فلسطینِ آزاد» و «پایان نسل‌کُشی» به خیابان‌ها آمده‌اند تا همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کنند. این اعتراضات که ریشه در دهه‌ها مقاومت جهانی در برابر آپارتاید و نقض حقوق بشر دارد، پس از تشدید حملات اخیر به غزه به اوج تازه‌ای رسیده و نشان‌دهنده بیداری وجدان جمعی در برابر سکوت و همدستی دولت‌هاست.

به گزارش مهر به نقل از منابع رسانه‌ای از جمله المیادین و گزارش‌های میدانی، قلب توکیو شاهد برگزاری تجمع مردمی گسترده در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم آپارتاید صهیونیستی علیه نوار غزه و کرانه باختری بود. شرکت‌کنندگان مقابل ساختمان پارلمان ژاپن تجمع کرده و با سر دادن شعار «نخست‌وزیر حامی اسرائیل باید برود» خواهان استعفای سانائه تاکایچی شدند. آنان مواضع کابینه وی در حمایت از سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، امتناع از به رسمیت شناختن کشور فلسطین، خودداری از تحریم این رژیم و تداوم خرید سلاح و تجهیزات از شرکت‌های اسرائیلی را به شدت محکوم کردند. معترضان همچنین نسبت به افزایش هزینه‌های نظامی دولت و کاهش محدودیت‌های صادرات سلاح ابراز نگرانی کرده و تأکید کردند که ژاپن نباید شریک جنایات نسل‌کشی و پاکسازی قومی رژیم آپارتاید اسرائیل باشد. پیش‌تر نیز شهروندان ژاپنی با تجمع مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در توکیو، اعتراض خود را به کشتار ده‌ها هزار فلسطینی و ویرانی غزه اعلام کرده بودند.

احیای تنش‌های تاریخی با چین و کره جنوبی

خبر دیگر آن‌ که اهدای پیشکش از سوی سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، به معبد یاسوکونی که یادبود کشته‌شدگان جنگی این کشور به شمار می‌رود، بار دیگر این مکان مناقشه‌برانگیز را در کانون حساسیت‌های تاریخی و تنش‌های ژاپن با چین و کره جنوبی قرار داده است؛ دو کشوری که این معبد را نمادی از نظامی‌گری ژاپن در دوران جنگ می‌دانند. به گزارش ایرنا از خبرگزاری کیودو، تاکایچی این هدیه را به مناسبت جشنواره پاییزی معبد یاسوکونی در توکیو ارسال کرد و وزیر اراضی دولت وی نیز از این مکان بازدید نمود. به گفته هیروشی کاجیاما، رئیس شورای عمومی حزب حاکم، تاکایچی هزینه این پیشکش را شخصاً پرداخته است. انتظار می‌رود این نخست‌وزیر تندروی محافظه‌کار از بازدید حضوری در جشنواره سه‌روزه خودداری کند، هرچند گروهی از قانون‌گذاران فراحزبی طبق آداب مرسوم از معبد دیدن کردند. بازدیدهای گذشته مقامات ژاپنی از این معبد که نام ۱۴ جنایتکار جنگی از جمله نخست‌وزیر دوران جنگ در آن ثبت شده، همواره انتقادات شدید چین و کره جنوبی را برانگیخته است؛ کشورهایی که تحت تجاوز و استعمار ژاپن در جنگ جهانی دوم آسیب دیده‌اند. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که روابط چین و ژاپن پس از اظهارات قبلی تاکایچی درباره تایوان همچنان تیره است.