حزب‌الله لبنان به دولت این کشور درباره ادامه تحریکات علیه مقاومت قاطعانه هشدار داده است که مرحله خویشتن‌داری در برابر فشارها به پایان رسیده است.

به گزارش مهر، روزنامه لبنانی الاخبار نوشت حزب‌الله به دولت لبنان درباره ادامه تحریکات علیه مقاومت قاطعانه هشدار داده و تصریح کرده است مرحله خویشتن‌داری در برابر فشارها به پایان رسیده است. این روزنامه با اشاره به تمایل برخی ارکان دولت برای افزایش فشار میدانی بر مقاومت، اعلام کرد تماس‌های دو روز گذشته حامل پیام روشنی به نهاد ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و نیروهای امنیتی و نظامی بود. حزب‌الله هشدار داد در برابر هرگونه اقدام برای بازداشت مسئولان یا یورش به اماکن مظنون به انبار تسلیحات سکوت نخواهد کرد و ادامه سیاست مدارا دیگر ممکن نیست؛ در حالی که آمریکا از طریق حاکمیت لبنان تلاش دارد کشور را به سمت رویارویی داخلی تحت عنوان خلع سلاح سوق دهد. پیش‌بینی می‌شود جوزف عون امروز نشستی با فرماندهان ارتش و دستگاه‌های امنیتی برگزار کند.