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کد خبر: ۳۴۰۳۲۷
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳
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هشدار 40 سال پیش امام(ره) به آمریکا درباره ماجراجویی در خلیج‌فارس(درمکتب امام)

خداوند زمينه رسوايى و زبونى آمریکا را به دست غيب خود فراهم مى‏آورد و اقتدار معنوى پرچم لااله الا اللَّه را بر پرچم كفر به نمايش مى‏گذارد و دل بندگان خالص خويش را شادمان مى‏سازد و چه بهتر كه آمریکا و ريگان از مسير سياست مين‌گذارى شده خليج فارس كه كوس رسوايى آنان را در جهان به صدا درآورده است مجدداً عبور نكند و بر مركب غرور و جهلى كه تا به حال ده‌ها بار صاحب خود را بر زمين كوبانيده است، سوار نشود و لااقل شبح قدرت و قدرت‌نمايى خود را پيش نوكران خود مثل كويت حفظ كند و بيش از اين آنان را از شكست و خفت خود شرمسار و سرافكنده نسازد و مطمئن باشند كه ادامه جولان در خليج فارس منطقه را به كانون خطر و بحران ناخواسته عليه خود آنان سوق مى‏دهد.
صحیفه امام؛ ج20؛ ص330و331 | پیام به مسلمانان جهان؛ 6 مرداد 1366

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