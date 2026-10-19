پزشکیان حکم انتصاب «مهرداد اخلاقی» به عنوان وزیر دفاع را صادر کرد

رئیس‌جمهور در حکمی به استناد اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و با عنایت به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، مهرداد اخلاقی کتابچی را به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز دوشنبه (27 مهرماه) در حکم انتصاب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیئت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی

به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ 1405/7/26 مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به عنوان «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیئت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»

قهرمانی تیم ملی کشتی گواهی بر ظرفیت ورزش کشور

برای خلق پیروزی‌های بزرگ‌تر است

همچنین پزشکیان روز دوشنبه (27 مهرماه) در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا، این دستاورد بزرگ را جلوه‌ای درخشان از توانمندی، اراده و شایستگی جوانان ایران در عرصه رقابت‌های جهانی توصیف کرد و نوشت: این موفقیت‌های پی‌درپی نشان می‌دهد سرمایه انسانی ارزشمند، استعدادهای درخشان و روحیه پهلوانی جوانان ایرانی، با برخورداری از تلاش مستمر، دانش مربیان و حمایت‌های لازم، می‌تواند در بالاترین سطح رقابت‌های جهانی افتخارآفرین باشد. قهرمانی هر دو تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد در این آوردگاه جهانی، گواهی بر ظرفیت بزرگ ورزش کشور برای خلق پیروزی‌های بزرگ‌تر است.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد امید کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا را به ملت بزرگ و قهرمان‌پرور ایران، کشتی‌گیران لایق کشورمان، خانواده بزرگ کشتی و همه مربیان، کادر فنی و دست‌اندرکاران این رشته پرافتخار صمیمانه تبریک می‌گویم.

در ادامه درخشش تیم ملی کشتی فرنگی، این بار شاهد قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در کشور آمریکا هستیم؛ دستاوردی بزرگ که با کسب مدال‌های رنگارنگ، جلوه‌ای درخشان از توانمندی، اراده و شایستگی جوانان ما را در عرصه رقابت‌های جهانی به نمایش گذاشت و سربلندی را برای آحاد ملت ایران به ارمغان آورد.

این موفقیت‌های پی‌درپی نشان می‌دهد سرمایه انسانی ارزشمند، استعدادهای درخشان و روحیه پهلوانی جوانان ایرانی، با برخورداری از تلاش مستمر، دانش مربیان و حمایت‌های لازم، می‌تواند در بالاترین سطح رقابت‌های جهانی افتخارآفرین باشد. قهرمانی هر دو تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد در این آوردگاه جهانی، گواهی بر ظرفیت بزرگ ورزش کشور برای خلق پیروزی‌های بزرگ‌تر است.

با قدردانی از همه دست‌اندرکاران این موفقیت ارزشمند، امیدوارم با تقویت زیرساخت‌های ورزش، حمایت بیشتر از استعدادهای جوان، شاهد تداوم این درخشش‌ها و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی در میادین بین‌المللی باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»

به گزارش ایرنا، تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران با کسب ۹ مدال در ۱۰ وزن شامل ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۴ مدال برنز و کسب ۱۸۰ امتیاز، مقتدرانه عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی جهان در آمریکا را از آن خود کرد.

رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان نیز روزهای ۲۰ لغایت ۲۴ مهرماه به میزبانی شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد و تیم ایران در آن رقابت‌ها نیز با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال برنز و ۱۱۹ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرده بود.

اجرای ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی»

علاوه‌بر این، رئیس‌جمهور روز دوشنبه (27 مهرماه) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ چهارم شهریور ماه ۱۴۰۵ به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا به وزارتخانه‌ها، نهادها دستگاه‌های اجرائی مربوطه ابلاغ کرد.