جریمه ۱۰۰ پوندی پخش موسیقی با صدای بلند در اتوبوس‌

براساس طرح جدید دولت انگلیس برای مقابله با رفتارهای ناهنجار اجتماعی، از این پس مسافرانی که داخل اتوبوس‌ با موبایل خود با صدای بلند موسیقی پخش کنند، ممکن است تا ۱۰۰ پوند جریمه شوند.

به گزارش ایسنا، تصمیمات مشابهی نیز برای مقابله با ریختن زباله در اماکن عمومی، استفاده از سیگارهای الکترونیکی (ویپ) و رفتارهای تهدیدآمیز اتخاذ شده‌ است تا به بهبود تجربه سفر در تمامی وسایل حمل‌ونقل عمومی کمک کند. طبق اختیارات جدید مقامات محلی، ممکن است جریمه‌هایی برای متخلفان در اتوبوس‌ها صادر شود. یک کمپین ملی نیز برای مقابله با تولید سروصدا در واگن‌های قطار در حال راه‌اندازی است. این طرح پیشنهادی مورد استقبال فعالان قرار گرفته است اما برخی در مورد نحوه اجرای آن تردید دارند. از این پس طبق اختیارات موجود، کسانی که از آنها خواسته می‌شود این کار را متوقف کنند و امتناع می‌کنند، می‌توانند از قطار اخراج یا تا ۱۰۰۰ پوند جریمه شوند. دولت انگلیس اعلام کرد دستورالعمل‌های جدیدی را درخصوص اختیاراتی که اوایل امسال وضع شده‌اند به مقامات محلی ابلاغ کرده است تا به آنها در برخورد با پخش موسیقی با صدای بلند و سایر رفتارهای ناهنجار اجتماعی در اتوبوس‌ و دیگر وسایل نقلیه عمومی کمک کند.