کاهش تا ۷۰ درصدی قیمت ۱۳۷ داروی سرطان

هند با محدود کردن حاشیه سود توزیع دارو، قیمت حداکثر ۱۳۷ داروی سرطان را تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.

به گزارش ایرنا از رویترز، وزارت مواد شیمیایی و کودهای هند اعلام کرد که این کشور دامنه کنترل قیمت داروهای سرطان را گسترش می‌دهد. براساس این تصمیم، حاشیه سود تجاری این داروها به حداکثر ۳۰ درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین‌شده محدود خواهد شد. داروهای مشمول این طرح، داروهای ایمنی‌درمانی مورد استفاده برای درمان بیش از ۲۰ نوع سرطان و همچنین داروهای مرتبط با درمان سرطان‌های سینه، پروستات، روده بزرگ، تخمدان و دهانه رحم را شامل می‌شوند. تغییرات قیمتی از ۹ نوامبر اجرایی خواهد شد. این تصمیم در ادامه سیاست‌های هند برای کنترل قیمت دارو اتخاذ شده است؛ به‌طوری ‌که این کشور در سال ۲۰۱۹ نیز با محدود کردن حاشیه سود تجاری ۴۲ داروی ضدسرطان، قیمت ۵۲۶ برند دارویی را تا ۹۰ درصد کاهش داد؛ اقدامی که به گفته دولت هند، صرفه‌جویی سالانه حدود ۹۸۴ کرور روپیه‌ای برای بیماران به همراه داشت بر اساس گزارشی که روزنامه هندی ایندین‌اکسپرس در سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر کرد، برآوردها نشان می‌دهد هند حدود ۱.۵۶ میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان و ۸۷۴ هزار مورد مرگ ناشی از این بیماری داشته است. این ارقام بر پایه داده‌های ۴۳ مرکز ثبت سرطان و برآوردهای پژوهشگران برنامه ملی ثبت سرطان هند تهیه شده‌اند. همچنین خطر ابتلا به سرطان در طول عمر برای جمعیت این کشور حدود ۱۱ درصد برآورد شده است؛ آماری که اهمیت دسترسی به درمان و کنترل هزینه داروهای سرطان را برجسته می‌کند. به اعتقاد کارشناسان اهمیت این تصمیم فراتر از بازار داخلی هند است؛ چراکه بسیاری از کشورهای جنوب آسیا با چالش‌هایی در تأمین و دسترسی مقرون‌به‌صرفه به داروهای سرطان روبه‌رو هستند. بر اساس پژوهشی منتشرشده در مجله BMJ Open در سال ۲۰۲۶، کشورهایی مانند افغانستان، نپال، بوتان، مالدیو و سریلانکا با محدودیت‌هایی در واردات یا عرضه داروهای ضدسرطان مواجه‌اند و برخی بیماران برای دسترسی به دارو و خدمات درمانی به کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای همسایه، مراجعه می‌کنند.