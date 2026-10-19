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کد خبر: ۳۴۰۳۲۱
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳
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تمدید مهلت ثبت‌نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد تا ۱۰ آبان

قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور جذب هیئت علمی از تمدید مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیئت علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی تا ۱۰ آبان‌ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق ضیایی گفت: با توجه به نزدیک‌شدن به پایان مهلت ثبت‌نام متقاضیان جذب هیئت علمی پیوسته و همچنین استقبال شایان توجه داوطلبان، مهلت ثبت‌نام در فراخوان جذب هیئت علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی تا روز یکشنبه ۱۰ آبان تمدید شد. وی افزود: این تمدید مهلت با هدف اعطای فرصت بیشتر به داوطلبان برای تکمیل مدارک خود و همچنین حصول اطمینان نسبت به اطلاع‌رسانی به همه واجدین شرایط ثبت‌نام انجام شده است. ضیایی ادامه داد: بر این اساس، تمامی متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir نسبت به تکمیل مدارک و انجام مراحل ثبت‌نام خود اقدام کنند.

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