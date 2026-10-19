رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وجود

چند هزار میلیارد تومان چک برگشتی در داروخانه‌ها، تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات را از عوامل تشدید مشکلات زنجیره تأمین دارو دانست.

به گزارش سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی، با تأکید بر ضرورت هماهنگی صنعت داروسازی با تحولات اقتصادی کشور، گفت: داروسازی بخشی از اقتصاد کلان کشور است، تصمیم‌گیری برای این صنعت باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور انجام شود و نمی‌توان مسیری مستقل از تحولات اقتصادی برای آن تعریف کرد؛ بلکه صنعت داروسازی باید متناسب با شرایط جدید، خود را با تغییرات اقتصادی تطبیق دهد.

پیرصالحی با اشاره به افزایش هزینه‌های حوزه دارو در پی تغییرات نرخ ارز افزود: منابع بیمه‌ای متناسب با افزایش هزینه‌های دارویی رشد نکرده و بودجه بیمه‌ها نسبت به سال گذشته تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ناهماهنگی میان رشد هزینه‌ها و منابع بیمه‌ای به افزایش بدهی‌ها منجر می‌شود، اظهار داشت: تداوم این وضعیت، زنجیره تأمین و توزیع دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشکلات مالی داروخانه‌ها را تشدید می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وجود چندین هزار میلیارد تومان چک برگشتی در میان داروخانه‌ها ادامه داد: زمانی که داروخانه‌ها با مشکلات مالی و چک‌های برگشتی مواجه باشند، توان خرید دارو کاهش می‌یابد و تأمین داروهای موردنیاز بیماران با دشواری روبه‌رو می‌شود.

پیرصالحی با اشاره به نقش مشکلات مالی داروخانه‌ها در بروز برخی کمبودهای دارویی گفت: بخشی از کمبودها به معنای نبود دارو در شبکه تأمین نیست؛ بلکه ممکن است دارو در شرکت‌های پخش موجود باشد، اما داروخانه‌ها به‌دلیل مشکلات مالی و تأخیر در دریافت مطالبات بیمه‌ای، امکان خرید آن را نداشته باشند یا خرید را به تعویق بیندازند.

وی تأکید کرد: برای بررسی وضعیت کمبودهای دارویی، صرفاً نباید به موجودی دارو در شبکه تأمین توجه کرد؛ بلکه وضعیت مالی داروخانه‌ها، میزان بدهی بیمه‌ها و زمان پرداخت مطالبات نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.