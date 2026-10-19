مدیر قلابی تور مسافرتی به دام پلیس افتاد

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی خبر داد که با معرفی دروغین خود به‌عنوان مدیر یک تور مسافرتی، زنی ۳۳ساله را در جریان سفر به ترکیه مورد آزار و اذیت قرار داده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پرونده‌ای با موضوع آزار و اذیت جنسی با شکایت زنی ۳۳ساله روی میز کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. شاکی در اظهارات خود به پلیس گفت که از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام با یک تور مسافرتی آشنا شده، اما پس از جا ماندن از گروه در نقطه مرزی، فردی با ادعای مدیریت تور به سراغ او رفته است. این فرد به بهانه نبود اتاق در هتل، زن جوان را وادار به انتظار کرده و پس از خوراندن نوشیدنیِ مسموم و بیهوش کردن وی، نقشه شیطانی خود را اجرا کرده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تشریح روند رسیدگی به این پرونده گفت: کارآگاهان اداره شانزدهم با انجام اقدامات فنی، رصد ارتباطات تلفنی و تحقیقات میدانی گسترده، موفق شدند مخفیگاه متهم را در تهران شناسایی کنند.

سرهنگ مرتضی نثاری افزود: متهم در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد و در همان بازجویی‌های اولیه، لب به اعتراف گشود و اتهام انتسابی را پذیرفت.

وی ادامه داد: متهم پس از تکمیل پرونده و مستندات قانونی، برای سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.