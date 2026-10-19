معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به حاشیه به وجود آمده درخصوص ابطال انتخابات برخی فدراسیون‌ها گفت: چنین احکامی بدون اثر شدند.

محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، پس از مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ‌هادی خناری‌نژاد به‌عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شد. او یکی از قهرمانان ملی کشور است. امیدوارم او با روحیه قهرمانی و اخلاق‌مداری بتواند در پیشبرد اهداف ژیمناستیک کشور موفق باشد. اسبقیان درباره وضعیت رأی سرپرستان فدراسیون‌ها و روند برگزاری انتخابات توضیح داد: بر‌اساس اساسنامه‌ای که پیش‌تر به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است، سرپرستان در صورتی می‌توانند رأی بدهند که اعضای اصلی با این موضوع موافقت کنند. در این مجمع نیز رأی‌گیری انجام شد اعضای اصلی موافق رأی سرپرستان نبودند و ما باید به نتیجه آن احترام بگذاریم.

معاون وزیر ورزش در واکنش به حکم قضایی ابطال انتخابات که توسط زهرا اینچه درگاهی گرفته شد، گفت: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه، حکمی به‌دست من نرسیده بود و تا این لحظه نیز چنین حکمی را ندیده‌ام. با این حال، تأکید می‌کنم که ما به دستگاه‌های نظارتی و سیستم قضایی کشور احترام می‌گذاریم و موظف هستیم در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنیم. انتخابات دوشنبه بر‌اساس اعلام انجام‌شده و با رعایت موازین قانونی برگزار شد و حکم بلااثر شد. وی درباره برنامه وزارت ورزش برای تعیین تکلیف سایر فدراسیون‌ها عنوان کرد: از امروز با مجموعه دوستان و دبیران مجامع در کنفدراسیون‌ها جلسه خواهیم داشت تا روند برگزاری انتخابات و مشخص شدن رؤسای فدراسیون‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.