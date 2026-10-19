رئیس فدراسیون ژیمناستیک گفت: من از آقای دبیر می‌خواهم در فدراسیون ژیمناستیک دخالت و به ما کمک کند.

مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک صبح دیروز به ریاست سید محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، و با حضور مهین فرهادی‌زاد، نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک، در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این انتخابات که با انصراف مقداد قلندرپور و حمزه امین‌منش و رقابت سه نامزد دیگر همراه بود، هادی خناری‌نژاد با کسب ۳۵ رأی از مجموع ۳۸ رأی مأخوذه، برای مدت چهار سال به‌عنوان رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شد.

هادی خناری‌نژاد پس از انتخاب به‌عنوان رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک اظهار داشت: تلاش ما این است که ارتباط بهتری با وزارت خارجه در مورد صدور ویزای بازیکنان داشته باشیم تا مسابقات مهم را از دست ندهیم. تاکنون چنین چالشی نبوده ولی سعی می‌کنیم روابط بین‌المللی خود را تقویت کنیم تا شاهد اتفاقاتی که در مورد ویزای هلند افتاد، نباشیم. برنامه بلندمدت ما داشتن فدراسیونی در شأن ایران و سالنی مجزا داشته باشیم. فدراسیون‌های، کشتی، والیبال و بسکتبال هم سالن مجزا دارند پس داشتن سالن اختصاصی برای ما با کمک وزارت ورزش، دور از دسترس نیست. من از آقای دبیر می‌خواهم در فدراسیون ژیمناستیک دخالت کند و به ما کمک کند تا فدراسیون خود را به اندازه نام ایران بالا ببریم. او تصریح کرد: من پیش از بازی‌های بازی‌های آسیایی ناگویا با مساعدت وزیر ورزش سه وسیله خرک خلقه، پرش خرک و دار حلقه را وارد کردیم و دیدید که در دو وسیله (الفتی و خدایی) و مدال گرفتیم که به نظر من ارزش طلا داشت. تیم ملی در سخت‌افزار باید به‌روز و دارای وسایل استاندارد باشد.