شروع درخشان ایران با ۸ مدال

کاروان ورزشی ایران در نخستین روز رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با کسب سه مدال طلا، سه نقره و دو برنز، عملکرد قابل‌توجهی داشت. آیلار جامی، الهام صالحی و سینا ضیغمی‌نژاد طلایی‌های ایران بودند؛ شاهین ایزدیار، معصومه تورانی و پرستو حبیبی به مدال نقره رسیدند و محمدطاها حسن‌پور و فرزانه سهرابی مدال برنز گرفتند.

طلای جامی، صالحی و ضیغمی‌نژاد

در پاراتکواندو، آیلار جامی در وزن منهای ۴۷ کیلوگرم کلاس K44، پس از پیروزی مقابل رقبای خود به فینال رسید و در دیدار نهایی نیز «خوانسودا فوانگ‌کیتچا» از تایلند را در دو راند متوالی با نتایج ۶ بر صفر شکست داد و مدال طلا را کسب کرد. الهام صالحی در پرتاب نیزه بانوان کلاس F52/F53/F54 با رکورد ۱۶٫۴۴ متر در جایگاه نخست ایستاد و طلایی شد. معصومه تورانی با رکورد ۱۴٫۹۹ متر نایب‌قهرمان شد و مدال نقره گرفت.در پاراشنا، سینا ضیغمی‌نژاد با زمان ۵۶٫۶۸ ثانیه در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S10 به مدال طلا رسید. شاهین ایزدیار نیز با زمان ۵۹٫۱۰ ثانیه، به‌صورت مشترک با شناگر قزاقستانی در رتبه دوم قرار گرفت و مدال نقره کسب کرد.

درخشش در پارادوومیدانی

در فینال پرتاب کلاب بانوان کلاس F32/F51، پرستو حبیبی با رکورد ۲۳٫۳۲ متر و ۸۸۷ امتیاز دوم شد و مدال نقره گرفت. فرزانه سهرابی نیز با رکورد ۲۲٫۷۹ متر و ۸۶۳ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و برنز کسب کرد. فائزه دیبایی در مرحله مقدماتی پرتاب دیسک کلاس F56/F57 سه‌بار رکورد بازی‌های پاراآسیایی و آسیا را شکست. او با ثبت رکورد ۲۴٫۴۴ متر در جایگاه نخست قرار گرفت و راهی فینال شد؛ رقابتی که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود.در مقابل، زهرا سادات پوراسماعیل در دوی ۱۵۰۰ متر کلاس T12/T13 دیسکالیفه شد و از کسب مدال بازماند.

برنز حسن‌پور در پاراتکواندو

محمدطاها حسن‌پور در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم کلاس K44، پس از پیروزی در یک‌چهارم نهایی، در نیمه‌نهایی برابر نماینده چین‌تایپه شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت. او در این مسابقه برابر نماینده کره‌جنوبی، پس از واگذاری راند نخست، با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و مدال برنز گرفت.

پیروزی‌های تیمی

تیم فوتبال پنج‌نفره نابینایان ایران در سومین دیدار مرحله گروهی با نتیجه ۲ بر صفر چین را شکست داد. مرتضی کریمی و احمد شاه‌حسینی گلزنان ایران بودند و تیم کشورمان دومین پیروزی خود را ثبت کرد. تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران در سومین دیدار گروه B با نتیجه ۷۱ بر ۴۵ فیلیپین را مغلوب کرد و سومین برد پیاپی خود را به دست آورد. تیم بانوان ایران نیز در سومین مسابقه با نتیجه ۵۲ بر ۳۹ از سد کامبوج گذشت. در گلبال مردان، ملی‌پوشان ایران پس از شکست مقابل کره‌جنوبی، در دومین دیدار خود قطر را با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر شکست دادند و نخستین پیروزی‌شان را ثبت کردند.

نتایج سایر رشته‌ها

در پاراتیراندازی، مهسا حاج‌محمدی در تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده کلاس SH1 با ۶۱۵٫۸ امتیاز یازدهم شد و به فینال نرسید. در پاراوزنه‌برداری نیز علیرضا ایزدی در دسته ۵۹ کیلوگرم، با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی پنجم شد و در تلاش برای ثبت وزنه‌های ۱۸۲ و ۱۸۳ کیلوگرمی ناکام ماند. در پاراتیراندازی با کمان، سمیه رحیمی در ریکرو بانوان با ۶۱۳ امتیاز چهارم و محدثه باباحبیب با ۵۳۵ امتیاز دهم شدند. تیم دوبل ریکرو بانوان و تیم میکس ریکرو ایران هر دو در جایگاه سوم قرار گرفتند. در بوچیا، ندا غایبی با پیروزی ۵ بر ۲ برابر نماینده ژاپن، دومین برد خود را ثبت کرد؛ اما حسین اسماعیلی دو شکست دیگر متحمل شد و مریم ملکی نیز برابر نماینده چین نتیجه را واگذار کرد.