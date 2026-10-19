قهرمانی غرورانگیز تیم ملی کشتی آزاد در خاک آمریکا درستکار: ایران حسین تا ابد پیروز است

سرویس ورزشی-

تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران با کسب ۹ مدال در ۱۰ وزن شامل ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۴ مدال برنز و کسب ۱۸۰ امتیاز، مقتدرانه عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی جهان در آمریکا را از آن خود کرد.

رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روزهای ۲۴ لغایت ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا برگزار شد و تیم ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۴ مدال برنز و ۱۸۰ امتیاز، با اقتدار عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد. با پایان سه شب هیجان‌انگیز از مسابقات کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان به میزبانی لاس‌وگاس آمریکا تکلیف قهرمان این رقابت‌ها و برندگان طلای پنج وزن دوم در اولین ساعات بامداد دوشنبه مشخص شد. شاگردان پژمان درستکار بعد از کسب دو طلا و سه برنز در پنج وزن اول، در پنج‌ وزن دوم هم با دو طلا، یک‌ نقره و یک برنز ‌خوش درخشیدند تا روسیه که چند سالی به‌دلیل تعلیق از سوی اتحادیه جهانی در رده‌بندی تیمی حضور نداشت را پشت‌سر گذاشته و‌ جام قهرمانی جهان را که چند روز قبل توسط فرنگی کاران به‌دست آمده بود، بار دیگر در کشتی آزاد هم فتح کنند.

هم ایران و هم روسیه در شب پایانی سه فینالیست و یک کشتی‌گیر‌ در رده‌بندی داشتند که دیدار سرنوشت‌ساز را مهدی یوسفی در فینال وزن ۷۹ کیلو مقابل حریف روس خود برنده شد تا قهرمانی ایران قبل از پایان مسابقات قطعی شود. امیدهای کشتی آزاد با ۴ طلا، یک نقره و ۴ برنز و در مجموع با ۹ مدال از ۱۰ وزن و کسب ۱۸۰ امتیاز تیمی جام قهرمانی را از آن خود کردند و یک قهرمانی شیرین را در قلب آمریکا به نام خود زدند. برای تیم ملی ایران، اهورا خاطری در وزن ۶۵ کیلوگرم، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره، ابراهیم خواری در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی کرمپور در وزن ۷۴ کیلوگرم، رضا افشار در وزن ۸۶ کیلوگرم و محمدمبین عظیمی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. رده‌بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

1- ایران ۱۸۰ امتیاز، ۲- روسیه ۱۷۱ امتیاز، ۳- آمریکا ۱۰۴ امتیاز، ۴- ترکیه ۹۹ امتیاز، ۵- ژاپن ۷۵ امتیاز، ۶- گرجستان ۶۸ امتیاز، ۷- هند ۵۷ امتیاز، ۸- قزاقستان ۵۵ امتیاز، ۹- ارمنستان ۴۹ امتیاز، ۱۰- آذربایجان ۴۲ امتیاز.

نقش کلیدی یوسفی در قهرمانی

تیم ملی کشتی آزاد امید ایران بامداد دیروز در حالی به‌عنوان قهرمانی جهان در لاس‌وگاس آمریکا رسید که روسیه تا واپسین لحظات، تهدیدی جدی برای تصاحب جام قهرمانی به شمار می‌رفت. در روز پایانی مسابقات، هر دو تیم ایران و روسیه سه فینالیست داشتند و رقابت برای کسب عنوان نخست به اوج حساسیت خود رسیده بود؛ جایی که نتیجه یکی از دیدارهای پایانی می‌توانست سرنوشت قهرمانی جهان را تغییر دهد. در این میان، مهدی یوسفی، آزادکار وزن ۷۹ کیلوگرم ایران، نقشی کلیدی در تعیین قهرمان مسابقات داشت. این کشتی‌گیر اصالتاً کوهرنگی و بزرگ‌شده محله شهید هرندی (دروازه غار سابق) تهران که مسیر دشواری را برای رسیدن به فینال پشت‌سر گذاشته بود، در دیدار پایانی باید برابر سعید سعیدولوف از روسیه قرار می‌گرفت؛ مسابقه‌ای که اهمیت آن فراتر از کسب یک مدال طلا بود و نتیجه‌اش می‌توانست جام قهرمانی را به یکی از دو تیم ایران یا روسیه برساند.ماجرا از این قرار بود که در صورت شکست یوسفی در فینال، تیم روسیه با رسیدن به ۱۷۶ امتیاز از مجموع امتیازات تیمی، از ایران با ۱۷۵ امتیاز پیشی می‌گرفت و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود می‌کرد. به این ترتیب، سرنوشت جام در دستان آزادکار ایرانی قرار داشت و یوسفی باید در یکی از حساس‌ترین مسابقات دوران ورزشی خود، هم برای طلای جهان و هم برای قهرمانی تیمی ایران

می‌جنگید.

یوسفی البته برای رسیدن به این مرحله، رقبای سرسختی را از پیش‌رو برداشته بود. او در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۴ یاپراک از ترکیه را شکست داد و در دور دوم، با نمایشی مقتدرانه و نتیجه ۱۰ بر صفر از سد دکلن بلای از ایرلند گذشت. آزادکار وزن ۷۹ کیلوگرم ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با نتیجه ۱۲ بر یک پاپیکیان از ارمنستان را مغلوب کرد تا با اقتدار به جمع چهار کشتی‌گیر برتر وزن خود برسد. نماینده ایران در مرحله نیمه‌نهایی با چاندرموهان از هند روبه‌رو شد و در یک مسابقه نزدیک، با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید تا به‌عنوان پنجمین فینالیست کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها معرفی شود. با این حال، مهم‌ترین مبارزه او هنوز باقی مانده بود؛ دیداری که نه‌تنها مدال طلا، بلکه سرنوشت قهرمانی جهان را نیز مشخص می‌کرد. در نهایت، مهدی یوسفی در فینال برابر سعید سعیدولوف روس قرار گرفت و در کشتی‌ای نزدیک و نفس‌گیر، با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. این برد ارزشمند، چهارمین مدال طلای کاروان ایران در مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان را برای یوسفی به ارمغان آورد و در عین حال، امیدهای روسیه برای عبور از ایران در جدول رده‌بندی تیمی را از بین برد. به این ترتیب، یوسفی با یک پیروزی سرنوشت‌ساز، هم خودش را به قله جهان رساند و هم مهر تأییدی بر قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران زد؛ طلایی که ارزش آن برای کشتی ایران، فراتر از یک مدال انفرادی بود.

پست زیبای سرمربی تیم ملی کشتی آزاد

دیروز پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از قهرمانی غرورانگیز تیمش در خاک آمریکا در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصویری زیبا از پرچم مقدس کشورمان نوشت: «ایران حسین تا ابد پیروز است.»