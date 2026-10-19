وظیفه امروز ما

شهید مدافع حرم محمد استحکامی جهرمی 14 تیر سال 1362 در جهرم متولد شد و 27 مهر سال 1394 در حلب سوریه به شهادت رسید. شهید مدافع حرم استحکامی در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: «اصل ولایت فقیه اصل بسیار مهمی است که همه کسانی که به خدا و اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام اعتقاد دارند باید توجه ویژه به آن داشته باشند. هر کجا که دور شدیم و غفلت کردیم ضربه خوردیم. مطمئن باشید که دین خدا و اسلام را خود خداوند به‌واسطه حجت خودش بر روی زمین محافظت می‌کند و حجت خدا بر روی زمین که امام زمان(عج) هستند به‌واسطه نائب آن حضرت که بلاشک مقام معظم رهبری هستند، مدیریت می‌شود و وظیفه ما در این برهه از زمان که تمام کفر مقابل اسلام ایستاده‌اند تا آن را تضعیف و به خیال پوچ و بیهوده خود نابود کنند، سنگین است. و باید تمام تلاش خود را به کار ببریم که فرمایشات قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام و نائب امام زمان(عج) را خوب درک کرده و در زندگی و روش و رفتار و کردار و عمل‌مان نشان دهیم تا سعادتمند شویم... چه بهتر که انسان به‌واسطه ریختن خون خودش بتواند به دین اسلام کمک کند. چه چیزی بالاتر از این است که خیر دنیا و آخرت درپی دارد. البته این مطلب را بگویم که شهادت را به هرکس نمی‌دهند و خدا به بندگان ویژه خود می‌دهد و من این احساس را می‌کنم که لیاقت این امر را ندارم و از خدا می‌خواهم که این لیاقت را شامل من سرتاپا گناه و تقصیر کند.»