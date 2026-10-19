جهش ظرفیت تولید نفت ایران به 3/7 میلیون بشکه

ظرفیت تولید صنعت نفت خام ایران با رشد هشت و سه دهم درصدی به سه میلیون و 715 هزار بشکه رسید. رخدادی که نشان می‌دهد محاصره و تحریم آمریکا هم راه به جایی نبرده است.

به گزارش خبرنگار ما، صنعت نفت ایران طی دو سال اخیر در شرایط تشدید فشارهای تحریمی، مضیقه‌های اعتباری و تنش‌های امنیتی، روند مثبتی در ارتقای توان عملیاتی و بازیابی جایگاه خود ثبت کرده است.

ظرفیت روزانه تولید نفت خام کشور از سه میلیون و 430 هزار بشکه در شهریورماه 1403 به رقم سه میلیون و 715 هزار بشکه در مهرماه 1405 ارتقا یافته است. این پویایی نمایانگر بازگشت 285 هزار بشکه ظرفیت جدید معادل هشت و سه دهم درصد جهش عملیاتی است. رخدادی که نشان می‌دهد محاصره و تحریم آمریکا هم راه به جایی نبرده است.

افزون بر این، روند تولید جاری در مهرماه 1405 نسبت به ماه مشابه در سال 1404 حاکی از رشد روزانه 55 هزار بشکه نفت خام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت، محور راهبردی اقدامات اجرائی در این دوره، تمرکز بر بهینه‌سازی تأسیسات سطحی و احیای دارایی‌های راکد بوده است. فعال‌سازی ذخایر موجود، بازگردانی چاه‌های کم‌بازده و بسته به مدار تولید، شتاب در تکمیل میدان‌های مشترک غرب کارون و بازآرایی شریان‌های فرآورش و خطوط لوله انتقال، ارکان بنیادین این دستاورد به شمار می‌روند. در همین چارچوب عملیاتی، طرح ضربتی جهش 250 هزار بشکه‌ای نفت خام با بسته سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری کلید خورد. پروژه‌ای راهبردی که تاکنون بازدهی 70 هزار بشکه در روز از اهداف آن تثبیت شده است. ساختار مالی این پروژه هم با مشارکت

80 درصدی صندوق توسعه ملی و سهم 20 درصدی منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران پایه‌ریزی شده است. از طرفی بخش بالادستی نفت هم شاهد تنفیذ بسته‌های بزرگ توسعه‌ای به ارزش تقریبی 13 میلیارد یورو در میدان‌های نامدار و مشترک از جمله آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه بوده است. در بخش حفاری نیز به‌عنوان پیشران تولید، 129 دکل حفاری به‌صورت شبانه‌روزی در اقصی ‌نقاط کشور فعال‌اند و با امضای قراردادهای تأمین ناوگان 20 دکل جدید به ارزش یک میلیارد دلار، عملیات حفر 270 حلقه چاه جدید در دست اقدام قرار گرفته است.