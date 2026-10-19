گمرک ایران بخشنامه محدودیت زمانی ثبت سفارش، ارائه اظهارنامه و ترخیص خودرو‌های وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال جاری را به گمرکات اجرائی ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،«محمدعلی بهپوری»؛ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، بخشنامه محدودیت زمانی فرآیند ثبت سفارش، اظهار و ترخیص خودروی سواری ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ را ۲۲ مهرماه به گمرکات اجرائی ابلاغ کرد. این بخشنامه بر اساس نامه‌ای که ۱۱ شهریور از سوی «محمدعلی دهقان دهنوی»؛ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به «فرود عسگری»؛ رئیس کل گمرک ایران ارسال کرده، صادر شده است. در این بخشنامه به گمرک اعلام شده که ثبت سفارش واردات، اظهار به گمرک و ترخیص قطعی خودرو‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور از ابتدای مهرماه تا پایان وقت اداری سال جاری محدود و مقید شده است.

واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس بند «ر» تبصره «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین که این مجوز در ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تمدید شده است.

همچنین سازمان توسعه تجارت خواستار آن شده تا این محدودیت‌های سیستمی در سامانه جامع تجارت نیز لحاظ شود به این صورت که ثبت‌سفارش‌ها صرفا تا پایان امسال اعتبار داشته باشد.