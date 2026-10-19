رکورد ۵ ساله کسری بودجه آمریکا شکست

بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا، کسری بودجه دولت فدرال در سال مالی ۲۰۲۶، بالاترین کسری بودجه سالانه آمریکا در پنج سال اخیر است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا، کسری بودجه دولت فدرال در سال مالی ۲۰۲۶، که در پایان سپتامبر(شهریور) به اتمام رسید، به حدود 1992 میلیارد دلار افزایش یافت.

این رقم نسبت به سال قبل ۲۱۷ میلیارد دلار بیشتر است و بالاترین کسری بودجه سالانه آمریکا در پنج سال اخیر و سومین رقم بزرگ ثبت‌شده در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

دولت آمریکا در این سال حدود 5400 میلیارد دلار درآمد کسب کرد که نسبت به سال قبل سه درصد افزایش داشت. با این حال، هزینه‌های دولت با رشد شش درصدی به حدود 7400 میلیارد دلار رسید؛ به بیان دیگر، رشد هزینه‌ها دو برابر سرعت رشد درآمدها بود و همین اختلاف، شکاف بودجه را عمیق‌تر کرد.

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از پنج و هشت دهم درصد در سال ۲۰۲۵ به شش و دو دهم درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافت. چنین کسری بزرگی در شرایطی که اقتصاد در رکود عمیق قرار ندارد، نشانه وابستگی قابل توجه بودجه به استقراض است.

بازتولید کسری بودجه

یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فشار مالی بر دولت آمریکا، افزایش هزینه خدمات بدهی است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد مخارج مرتبط با خدمات بدهی در سال مالی ۲۰۲۶ با رشد ۱۲ درصدی به حدود 1300 میلیارد دلار رسیده است. این رقم با معیار خالص هزینه بهره که در محاسبات بودجه‌ای استفاده می‌شود تفاوت دارد، اما بزرگی بار مالی بدهی را نشان می‌دهد.

ساز و کار این فشار روشن است. دولت برای جبران کسری بودجه اوراق خزانه منتشر می‌کند. در سررسید اوراق قدیمی نیز بخشی از بدهی باید با استقراض جدید بازپرداخت یا تمدید شود. اگر نرخ بهره اوراق جدید بالاتر باشد، هزینه تأمین مالی دولت افزایش می‌یابد و کسری بودجه سال‌های بعد را تشدید می‌کند.

در نتیجه، کسری بودجه تنها به معنای اختلاف درآمد و هزینه امروز نیست. بدهی ناشی از کسری‌های گذشته نیز به عاملی برای افزایش هزینه‌های آینده تبدیل شده است. این چرخه به‌ویژه زمانی دشوارتر می‌شود که نرخ‌های بهره بلندمدت برای مدت طولانی بالا باقی بمانند.

رشد مخارج دفاعی؛ موجب کسری بودجه‌

ثبت کسری نزدیک به دو تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد؛ مشکل بودجه فدرال آمریکا فراتر از یک شوک مقطعی است. افزایش هزینه‌های تعهدی، فشار خدمات بدهی، رشد مخارج دفاعی و محدودیت درآمدهای مالیاتی، مجموعه‌ای از عوامل را شکل داده‌اند که اصلاح بودجه را دشوار می‌کنند.

چالش اصلی واشنگتن در سال‌های آینده صرفاً تأمین منابع برای کسری جاری نخواهد بود؛ بلکه جلوگیری از تبدیل بدهی‌های گذشته به فشار مالی بزرگ‌تر در آینده است. تا زمانی که رشد هزینه‌های دولت از افزایش درآمدهای پایدار پیشی بگیرد؛ حتی رشد اقتصادی نیز ممکن است برای کاهش معنادار کسری کافی نباشد.

کسری بودجه تقریبا دو تریلیون دلاری تنها یک رکورد مالی نیست. هشداری درباره کاهش تدریجی قدرت مانور اقتصادی دولت آمریکا در سال‌های پیش‌روست.