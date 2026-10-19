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کد خبر: ۳۴۰۳۰۱
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
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بازیگر ‌هالیوود خطاب به نمایندگان کنگره: ترامپ را متوقف کنید

«اف. موری آبراهام» بازیگر ‌هالیوود در تازه‌ترین اظهاراتش در تجمع اعتراضی «نه به پادشاهی» علیه دونالد ترامپ و نمایندگان کنگره موضع‌گیری کرد. 
به گزارش کیهان، آبراهام که برنده جایزه اسکار و بازیگر فیلم‌هایی چون آمادئوس است، در تجمع اعتراضی مردم آمریکا با عنوان «نه به پادشاهی» درباره فعالیت مدنی و ضرورت مشارکت مردم در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صحبت کرد. او همچنین از کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان به‌دلیل موضعش در برابر اقدامات ترامپ انتقاد کرد.
در مهم‌ترین جمله جنجالی او در ویدئویی که تلویزیون «ام.اس نوو» منتشر کرده، آبراهام با لحنی تند خطاب به جمهوری‌خواهان کنگره می‌گوید که باید شجاعت بیشتری نشان دهند و در برابر اقدامات دولت ترامپ موضع بگیرند. او خطاب به نمایندگان آمریکا می‌گوید: «کمی شجاعت به خرج دهید!» او همچنین از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند و به نمایندگانی رأی دهند که وظایف خود را انجام می‌دهند به این معنی که در برابر اقدامات ترامپ ایستادگی کنند و آبراهام همچنین کنگره را به کم‌کاری در این ارتباط متهم کرد و گفت: «واقعاً مضحک است که کنگره‌ای داریم که هیچ کاری نمی‌کند.

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