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کد خبر: ۳۴۰۳۰۰
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
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مجموعه ۱۵ جلدی تفسیر «التبیان» در مالزی منتشر شد

مجموعه ۱۵ جلدی تفسیر قرآن کریم با عنوان «التبیان»، حاصل پنج دهه تدریس و تفسیر شیخ عبدالهادی آونگ، رئیس حزب اسلامی مالزی، منتشر شد. این اثر تفسیری، تمامی ۳۰ جزء قرآن کریم را دربرمی‌گیرد.
این مجموعه همزمان با پنجاهمین سال آغاز فعالیت‌های آموزشی و تفسیری شیخ عبدالهادی آونگ معرفی شده است. او از سال ۱۹۷۶ میلادی، تدریس تفسیر قرآن، عقاید اسلامی، حدیث، فقه و تاریخ اسلام را در مسجد روسیلا در ایالت ترنگانو آغاز کرد. مجموعه «التبیان» پس از گردآوری، تدوین و بازبینی درس‌های او در قالب ۱۵ جلد منتشر شده است.
حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، انتشار این اثر را نمونه‌ای از تبدیل آموزش‌های شفاهی و مستمر دینی به میراثی مکتوب برای نسل‌های آینده دانست و بر ضرورت مستندسازی آثار علمی عالمان اسلامی تأکید کرد. ارزانی همچنین با اشاره به فعالیت مؤسسه انتشاراتی «پوستاکا پرمتا امت» که از سال ۲۰۱۸ با هدف حفظ و انتشار آثار و اندیشه‌های شیخ عبدالهادی آونگ فعالیت می‌کند، بر ظرفیت همکاری‌های علمی و فرهنگی ایران و مالزی در حوزه مطالعات قرآنی، تفسیر و نشر آثار دینی تأکید کرد. به گفته شهیر سلیمان، نماینده پارلمان مالزی و بنیان‌گذار بنیاد پرمتا امت، شکل‌گیری این مؤسسه با الهام از تجربه گردآوری و انتشار آثار شماری از اندیشمندان و عالمان اسلامی صورت گرفته است. انتشار «التبیان» نیز با هدف حفظ میراث علمی و انتقال آن به نسل‌های آینده انجام شده است.

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