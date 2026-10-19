روایت زندگی زنان و کودکان غزه در نمایشگاه «آنچه دیده نشد»

نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد» با آثاری از محمود ابوحمده، عکاس فلسطینی، در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا می‌شود. این نمایشگاه روایت زندگی زنان و کودکان غزه است.

به گزارش ایکنا، نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد!» با آثاری از محمود ابوحمده، عکاس فلسطینی، روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح می‌شود. این نمایشگاه با تمرکز بر زندگی روزمره مردم فلسطین، به‌ویژه زنان و کودکان، تلاش دارد ابعاد کمتر دیده‌شده‌ای از زندگی انسانی در غزه را در قالب عکس به مخاطبان ارائه کند.

این مجموعه عکس پیش‌تر با عنوان «مالم ‌یُشاهِد!» در شهر بغداد به نمایش درآمده بود و اکنون در قالب روایتی مستقل، به همت خانه عکاسان ایران در تهران میزبان علاقه‌مندان به هنر عکاسی و موضوع فلسطین خواهد بود.