مراسم تشییع زنده‌یاد سیروس ابراهیم زاده بازیگر سینما، رادیو، تئاتر و تلویزیون در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

مراسم وداع با زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده بازیگر سینما، رادیو، تئاتر و تلویزیون روز چهارشنبه ۲۹ مهر ساعت ۹:۳۰ صبح در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. مراسم خاکسپاری این هنرمند بعد از مراسم وداع، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) انجام می‌شود. سیروس ابراهیم‌زاده ۳۰ شهریور بعد از تحمل یک دوره کوتاه بیماری در خارج از کشور درگذشت و پیکر او برای خاکسپاری به ایران منتقل شد.