فراخوان هفدهمین جشنواره فیلم عمار با شعار «بعثت ملت - ایران ابرقدرت» منتشر شد

فراخوان هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با شعار «بعثت ملت ـ ایران ابرقدرت» منتشر شد. این دوره از جشنواره با محوریت مسائل روز جامعه و تأکید بر نقش‌آفرینی مردم، مقاومت، عدالت‌خواهی و پیشرفت ایران برگزار می‌شود و مهلت ثبت‌نام و تحویل آثار آن تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است.

دبیرخانه جشنواره موضوعاتی همچون «بعثت خونخواهی»، «امام شهید»، «نهضت جهانی مستضعفین»، «گذار به نظم جدید جهانی»، «دفاع مقدس سوم»، «آرمان روح‌الله»، «عدالت»، «رؤیای ایرانی»، «حافظه ملی»، «جنگ اقتصادی»، «جنگ فرهنگی» و «دژ دانش» را به‌عنوان اولویت‌های محتوایی این دوره معرفی کرده است.

بخش ویژه «ملت مبعوث» نیز به موضوعاتی مانند نقش مردم در تحولات سیاسی، کنشگری گروه‌های مردمی و دانشجویی، تعاون اجتماعی، جهاد تبیین و روایت امید و خودباوری اختصاص دارد. جزئیات آغاز این بخش قرار است در آینده اعلام شود. در بخش رقابتی، فیلم‌های داستانی کوتاه، نیمه‌بلند و بلند، تله‌فیلم، مستند، پویانمایی، نماهنگ و تولیدات تلویزیونی از جمله برنامه‌های ترکیبی، واقعیت‌نما، مستند مسابقه و گزارش خبری پذیرفته می‌شوند. صفحات مجازی انسان‌محور و محتوامحور، برنامه‌های اینترنتی، ولاگ، تولیدات کوتاه، آثار ویدئویی ساخته‌شده با هوش مصنوعی و فیلم‌نامه‌های داستانی، سریال، پویانمایی و مستند نیز امکان شرکت در جشنواره را دارند.

بخش «فیلم‌ما» به‌طور مستقل برای فیلم‌سازان نوجوان حداکثر ۱۸ سال برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان این بخش می‌توانند با دوربین یا تلفن همراه فیلم بسازند و آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.

اکران مردمی نیز یکی از محورهای جشنواره خواهد بود. دبیرخانه از فعالان فرهنگی، دانشجویان، دانش‌آموزان، ائمه جماعت مساجد، هیئت‌های مذهبی و دیگر علاقه‌مندان برای مشارکت در نمایش آثار دعوت کرده است. با توجه به گسترش اجتماعات مردمی، نمایش فیلم در میدان‌ها و خیابان‌های کشور از اولویت‌های امسال شبکه اکران مردمی اعلام شده است.

مهلت ثبت‌نام و تحویل آثار تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ است. نمایش مرکزی آثار به‌صورت حضوری و نمایش برخط آثار منتخب در دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. اکران‌های مردمی آثار منتخب نیز در شهرها و روستاهای کشور، به‌صورت حضوری و مجازی، از دی‌ماه ۱۴۰۵ تا پاییز ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.