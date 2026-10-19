معاون رئیس دولت تروریستی آمریکا اعتراف کرد که کشورش مقابل ایران دچار «شکست‌های بنیادین» شده است.

«جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا، در نشستی با حضور مخاطبان شبکه سی‌بی‌اس، به وجود «اشتباهات متعدد و شکست‌های بنیادین» در نحوه مدیریت جنگ با ایران اذعان کرد.

اظهارات معاون رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا در پاسخ به پرسش‌های خانواده یکی از نظامیان آمریکایی کشته‌شده در حمله ایران در کویت و در شرایط افزایش تلفات انسانی و هزینه‌های اقتصادی جنگ مطرح شد.

ونس این اظهارات را در پاسخ به جویی آمور بیان کرد که همسرش از جمله 6 نیروی ارتش آمریکا بود که در ساعات ابتدائی جنگ، در حمله ایران به یک پایگاه نظامی در کویت کشته شدند. آمور با اشاره به گزارش‌ها درباره ناکافی بودن تدابیر امنیتی در این محل، خواستار پاسخ‌گویی دولت ترامپ درباره چگونگی وقوع این حمله شد.

جویی آمور گفت: «اگرچه پهپاد ایرانی سلاحی بود که همسرم را کشت، اشتباهات متعدد و شکست‌های بنیادینی وجود داشت که به این اتفاق منجر شد».

معاون رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا با پذیرش وجود کاستی‌هایی در مدیریت جنگ گفت: «گاهی اطلاعات به من نمی‌رسد» و وعده داد که «هر یک از این ناکامی‌ها را بسیار جدی» پیگیری کند.

ونس همچنین اذعان کرد که نحوه استقرار نیروهای آمریکایی، ضعف‌هایی را در رویکرد نظامی این کشور آشکار کرده است. او گفت مقام‌های آمریکایی متوجه شده‌اند که برخی تصمیم‌ها درباره محل استقرار نیروها «اشتباهی بزرگ» بوده و افزود که در این زمینه تغییراتی اعمال کرده‌اند.

معاون ترامپ با اشاره به افزایش تهدید پهپادهای ایران مدعی شد ارتش آمریکا تاکتیک‌های خود را برای حفاظت بهتر از نیروهایش و جلوگیری از تلفات بیشتر تغییر داده است.

ونس در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا با وجود انتظارات اولیه دونالد ترامپ هنوز به پیروزی قاطعی در جنگ دست نیافته است، مدعی شد که واشنگتن «از برخی جهات، پیروزی قاطعی به دست آورده است»، اما در عین حال تأکید کرد که نتیجه جنگ به اقدامات ایران نیز بستگی دارد. او گفت: «دشمن هم در این معادله حق اظهارنظر دارد».

به گزارش تسنیم، معاون رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا در نهایت از راهبرد دولت دفاع کرد و گفت واشنگتن به دنبال گرفتن «تعهدی نهائی و محکم» از ایران است که بر اساس آن، تهران برنامه هسته‌ای خود را از سر نگیرد.

بر اساس گزارش منتشر شده، پنتاگون تاکنون کشته شدن دست‌کم 21 نظامی آمریکایی در جنگ با ایران را پذیرفته اما بسیاری از رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند که واشنگتن مسئول پنهان کردن تلفات بسیاری از نظامیان آمریکایی است.