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کد خبر: ۳۴۰۲۸۹
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
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تحلیلگر برجسته عرب: هرمز یک تنگه بین‌المللی نیست


نجاح محمدعلی، تحلیلگر برجسته عرب در مصاحبه‌ای گفت: هرمز یک تنگه بین‌المللی نیست که قوانین بین‌المللی بر آن حاکم باشد بلکه تنگه‌ای منطقه‌ای‌ست که میان ایران و عمان مشترک است و در کنوانسیون جامائیکا که ایران آن را امضا نکرده، صحبت از عبور ایمن و بی‌ضرر است، عبور بی‌ضرر چیست؟ عبور بدون ضرر یعنی تردد با مجوز بدون تعرض به امنیت ملی ایران انجام شود. 
وی اضافه کرد: ایرانی‌ها هرگز تنگه هرمز را نبسته بودند؛ این ترامپ بود که با جنگ علیه ایران، شرایط را به این نقطه رساند؛ ایران پشت میز مذاکره بود، اما دو بار بمباران شد؛ سیاست فعلی ایران، بازدارندگی از طریق قدرت است! آیت‌الله سیّد مجتبی خامنه‌ای فاصله تصمیم‌گیری نظامی و اجرای تصمیم را به صفر رسانده است. یعنی تصمیم گرفته می‌شود، دستور صادر می‌شود و بلافاصله اجرا می‌شود. 

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