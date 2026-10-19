سخنگوی دولت با بیان اینکه دفاع مقدس نماد اقتدار ملت ایران است، گفت: مردم ایران برای حفظ استقلال کشور، با کمترین امکانات، بزرگ‌ترین دستاوردها را رقم زدند و نشان دادند که می‌خواهند و می‌توانند در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز دوشنبه (27 مهرماه) با اشاره به تاریخ جنگ‌های ایران در ۲۰۰ سال گذشته اظهار کرد: در بسیاری از جنگ‌های این دوره، بخشی از سرزمین ایران از دست رفت، اما در دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشور واگذار نشد و این موضوع یکی از افتخارات بزرگ ملت ایران است.

وی افزود: دفاع مقدس در شرایطی به کشور تحمیل شد که جمهوری اسلامی ایران به‌تازگی از دوران انقلاب عبور کرده بود و با مشکلات و بحران‌های داخلی مواجه بود، با این حال، ملت ایران با ایستادگی خود نشان داد که خواستن و توانستن در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: ایستادگی، زن و مرد نمی‌شناسد و جنسیت‌بردار نیست، مادران شهدا در سخت‌ترین شرایط، با وجود دلی به لطافت برگ گل، چنان صبر و استقامتی از خود نشان دادند که به الگویی ماندگار برای جامعه تبدیل شدند.

مهاجرانی خطاب به یکی از فرزندان شهدا حاضر در جلسه گفت: نازنین‌زهرا فرزند شهیده افسانه عقیلا، از دست دادن و به خاک سپردن عزیز، بسیار دشوار است؛ اما همان خدایی که به مادران، همسران و فرزندان شهدا توان داد تا عزیزانشان را بدرقه کنند و در برابر دشمنان سینه سپر کنند، در دل تو، پدربزرگ و دیگر اعضای خانواده شهید نیز صبر و آرامشی قرار خواهد داد که فراتر از توان بشری است.

وی با اشاره به مفهوم روزی در فرهنگ دینی اظهار کرد: روزی خداوند تنها به خوراک و نیازهای مادی محدود نمی‌شود؛ صبر، عقل، درایت و احساس نیز از روزی‌های الهی هستند و خداوند این توانایی‌ها را در زمان سختی به بندگان خود عطا می‌کند.

سخنگوی دولت با تأکید بر حمایت جامعه از خانواده‌های شهدا گفت: همه ما خود را در کنار شما می‌دانیم، هرگز جای مادر را نمی‌گیریم، اما مهر و عاطفه مادرانه جامعه همواره همراه شما خواهد بود.

مهاجرانی با اشاره به صبر فرزندان شهدا افزود: صبر و ایستادگی، هدیه‌ای الهی است که در قلب مؤمنان به ودیعه گذاشته می‌شود. همان‌گونه که درباره فرزندان شهدایی که شهادت پدر خود را دیده‌اند، گفته شده است، آنان با صبر و استقامت در کنار مادرانشان ایستادند و این خود نشانه بزرگی روح و تربیت الهی آنان است.

وی ادامه داد: یقین داریم صبر و ایستادگی در نهایت به پیروزی منتهی خواهد شد و خداوند به لطف و عنایت خود، ملت ایران را از این بزنگاه دشوار نیز عبور خواهد داد.

سخنگوی دولت با قدردانی از حضور و همراهی مردم گفت: دست و بازوی مردمی را که بیش از ۲۰۰ شب، میادین کشور را پرشور نگه داشته‌اند، می‌بوسیم. این مردم با عقلانیت، درایت و احساس مسئولیت در مسیر انسجام ملی گام برمی‌دارند.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: دولت خدمتگزار وظیفه خود را انجام می‌دهد و بخش خصوصی و گروه‌های مردمی و توحیدی نیز با همراهی خود به شکل‌گیری جامعه‌ای تاب‌آور کمک کرده‌اند. به لطف خداوند از این مرحله نیز عبور خواهیم

کرد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: امیدوارم خداوند به همه ما توان و توفیق دهد که به‌گونه‌ای خدمت کنیم که در برابر مردم، خانواده‌های شهدا و خون پاک شهیدان شرمنده نباشیم.