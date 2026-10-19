وزارت اطلاعات: ۳۹ عامل تخریبگر اموال مردم در قزوین بازداشت شدند

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: سربازان گمنام

امام زمان(عج) با کمک گزارش‌های مردمی و در ادامه‌ اقدامات عملیاتی‌شان ۳۹ مزدور دشمن آمریکایی- صهیونی را در قالب

۸ تیم سازماندهی شده، شناسایی و بازداشت کردند.

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: ۳۹ عامل اصلی، مرتبط و تخریبگر اموال مردم در قزوین بازداشت شدند. به گزارش فارس، متن اطلاعیه بدین شرح است:

سربازان گمنام امام زمان(عج) با کمک گزارش‌های مردمی و در ادامه‌ اقدامات عملیاتی‌شان ۳۹ مزدور دشمن آمریکایی- صهیونی را در قالب ۸ تیم سازماندهی شده، شناسایی و بازداشت کردند. این مزدوران دشمن در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ با اقدامات وحشیانه‌ به تخریب گسترده و آتش زدن منازل مردم، فروشگاه‌های بزرگ سطح شهر، بانک‌ها، خودروهای عمومی و شخصی مردم و پمپ بنزین خیابان شهید بابایی، غارت اموال مغازه‌های مردم و اماکن دولتی اقدام کرده بودند و موجب بروز آسیب و ایجاد ناامنی برای شهروندان شده بودند. ۱۰ نفر از این مزدوران،

در پی تلاش برای به آتش کشیدن پمپ بنزین خیابان شهید بابایی، تعدادی از نیروهای حافظ امنیت را که مانع آسیب آنها به اموال عمومی و خودروهای مردم شده بودند، در جنایتی داعشی‌گونه به شهادت رساندند. از این مزدوران بی‌وطن، تعداد قابل توجهی سلاح گرم و سرد و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شد. از ملت همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی گزارش فرمایند.