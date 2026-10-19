دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب در پاسخی رسمی به نامه شهرداری مشهد اعلام کرد با نامگذاری مکان‌هایی که دارای نام رایج و باسابقه هستند، به نام حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای شهید رضوان‌الله‌علیه موافقت ندارد.

در پی درخواست‌ها و پیگیری‌های مسئولان در سراسر کشور برای نامگذاری خیابان‌ها و اماکن به نام رهبر شهید انقلاب، در آخرین مکاتبات انجام ‌شده، پیشنهاد شهردار مشهد برای نامگذاری خیابان‌های کوهسنگی و دانشگاه این شهر به نام ایشان در نامه‌ای به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب واصل

شده است.

به گزارش ایرنا از دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب، این دفتر در پاسخ به این پیشنهاد اعلام کرد: «این دفتر، با نامگذاری مکان‌های دارای نامِ رایج و باسابقه، به اسم مبارک امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزّکیّه موافقت ندارد».