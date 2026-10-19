* خدا رحمت‌کند شهید آوینی را می‌فرمود: «در عالم رازهایی است که فقط با خون افشا می‌شود» آمریکا و رژیم صهیونیستی خون‌های زیادی را در فلسطین، لبنان‌، عراق‌، یمن و ایران ریخته‌اند. ما خون پاکانی از دانش‌آموزان خردسال گرفته تا فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و از همه مهم‌تر وجود مقدس رهبر عزیزمان امام خامنه‌ای را در این دو نبرد تقدیم انقلاب اسلامی کردیم. در این خون‌دادن‌ها رازی نهفته است. و آن راز‌، پیروزی قطعی ملت ایران و ملت‌های منطقه خواهد بود. ان‌شاءالله

ملکی

*پیروزی قطعی ملت ایران و ملت‌های منطقه در سایه بعثت مردمی و اتحاد و انسجام اسلامی به دست می‌آید. مردم مطمئن باشند در جنگ سوم از سوی مسئولان و فرماندهان نظامی از باب سناریوشناسی و سناریوپژوهی به حول قوه‌الهی پیش‌بینی‌های لازم شده و برای هر کدام برنامه خاص تدارک دیده شده است.

نعمتی

* آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ سوم قطعاً شکست خواهند خورد و نیروهای مسلح ما آخرین میخ را به تابوت هژمونی استکبار جهانی در غرب آسیا خواهند زد.

مرادی

* از سربازان گمنام امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه که در دستگیری اعضای یک تیم سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب که در اقدامات ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی سازمان‌یافته نقش داشته‌اند، تشکر می‌کنیم.

حجتی

*ترامپ فاسق کنترل نفت ایران را مثل عراق و لیبی و ونزوئلا می‌خواهد! اما ملت مبعوث شده امام شهید خواب نوچه اپستین را نخواهند گذاشت تعبیر شود و این آرزو را به گور خواهد برد.

محمدیان

*در خبرها آمده بود که بودجه نظامی عربستان در سال 2026 چیزی نزدیک به 90 میلیارد دلار بر‌آورد می‌شود. عربستان در کنار این بودجه نظامی، 384 فروند جنگنده از انواع مختلف اف-15، یورو فایتر تایفون، تورنادو و... دارد. این کشور نفت‌خیز که اکنون درگیر جنگ با انقلابیون یمنی است، از کمک دست‌کم 200 مستشار نظامی‌ آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی نیز بهره می‌برد. در مقابل با انقلابیون یمنی‌ای مواجه است که بودجه نظامی‌‌شان در سال 2026- طبق گزارش یمن تی‌وی‌فرانس 2 و نیم میلیارد دلار است و ارتش آن نیز فاقد جنگنده‌های عملیاتی مدرن است و صرفاً با موشک و پهپاد و سلاح‌های معمولی می‌جنگد!

افراسیابی

* آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی و ناتو در دهه هشتاد، عراق، سوریه، لیبی، بوسنی هرزگوین و افغانستان را اشغال و به ویرانه‌ای تبدیل کردند و رئیس‌جمهور وقت لیبی، معمر قذافی را به علت عدم تمکین از دستوراتشان به قتل رساندند و لیبی را به ویرانه تبدیل کردند!

بختیاری

* ایران اسلامی، آمریکای ابرقدرت را به حدی خوار و ذلیل کرده که رئیس‌جمهورش از ما خواسته اگر به کوه کلنگ حمله کرد ایران پاسخ ندهد. ایران هم در جواب گفته که نخیر پاسخ شدید می‌دهیم.

نقشبند

*علاوه‌بر جنگ اوکراین‌،گسترش اعتراضات معیشتی در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ، ایتالیا و... کاهش توان دولت‌ها برای مدیریت بحران، فضای سیاسی، امنیتی و نظامی اروپا را وارد دوره جدیدی کرده است. دوره‌ای که چه‌بسا بعضی از این کشورهای مطرح امروز اروپایی، برای همیشه به حاشیه بروند.

صدرایی

*در مزدوری خبرنگار اینترنشنال همین‌بس که در گزارش خود از اعتراضات فراگیر دانش‌آموزی در فرانسه وقتی می‌خواهد به بازرسی‌های پلیس فرانسه از مردم، ماشین‌ها و معترضان اشاره کند، ایست و بازرسی پلیس را با واژه جدید کنترل پیشگیرانه پلیس توصیف می‌کند. یا از باتوم پلیس، تعبیر به وسیله دفاع شخصی می‌کند!

هجرتی

*بیش از دو دهه از اشغال نظامی عراق می‌گذرد، اما هنوز تمام درآمدهای نفتی این کشور پیش از رسیدن به بغداد، سر از خزانه‌داری نیویورک درمی‌آورد. واشنگتن این سازوکار را در آغاز برای محافظت از دارایی‌های عراق در برابر طلبکاران طراحی کرد، اما امروز از آن به‌عنوان ابزاری برای خفه‌کردن اقتصاد بغداد و همچنین سلاحی سیاسی استفاده می‌کند.

الباجی

*عربستان در سال‌های گذشته برای تقویت نیروهای پشتیبان ارتش خود به جذب نیروهایی از آمریکای جنوبی، به‌ویژه کلمبیا، روی آورده است. این در حالی است که این نیروها در درگیری‌های پیشین یمن به نتیجه تعیین‌کننده‌ای دست نیافته‌اند.

جاویدان

* تنش در تنگه هرمز مستقیماً به اقتصاد اروپا سرایت کرده و افزایش قیمت انرژی، هزینه سنگینی بر کشورهای این قاره تحمیل کرده است. قیمت گاز اروپا در سال جاری از حدود ۲۷ یورو به ۸۰ یورو به ازای هر مگاوات ‌ساعت رسیده و قیمت نفت نیز از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده است. بنابراین، تنگه هرمز این روزها به میدان آزمونی سخت برای اروپا تبدیل شده است. جایی که باید میان همراهی با سیاست‌های ترامپ و دفاع از منافع حیاتی خود، یکی را انتخاب کند.

فولادگر

*خروج اشغالگران آمریکایی از عراق که چندی قبل شاهدش بودیم به برکت تلاش‌های مقاومت اسلامی، خون شهدا و حمایت جمهوری اسلامی ایران محقق شد. همان حمایتی که پیش‌تر در طرد داعش نقشی واقعی داشت و تا رسیدن به این روز ادامه یافت.

کیخا

*بیش از ۹۹ درصد از بار تبادل داده‌های بین‌المللی بر دوش کابل‌های کف دریاست. واقعیتی که تنگه هرمز را علاوه‌بر شریان انتقال نفت، به یکی از آسیب‌پذیرترین و حیاتی‌ترین «گلوگاه‌های دیجیتال جهان» بدل کرده است. ایران می‌تواند و باید غول‌هایی نظیر گوگل و متا را ملزم به دریافت پروانه‌های قانونی، پذیرش بازرسی‌های فنی و پرداخت «عوارض حاکمیتی و حق‌العبور» کند.

سینا

*از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، ۷۶ استاد و دانشگاهی در آمریکا و کانادا به دلیل مواضع یا فعالیت‌های مرتبط با حمایت از فلسطین، شغل خود را از دست داده‌اند. جالبه به خاطر یک کشور دیگر، استادشان را اخراج می‌کنند، کسی هم چیزی نمی‌گوید. در اینجا، استاد کشور ما از دشمن خارجی حمایت می‌کند و اقدام ضد امنیت ملی انجام می‌دهد و کسی هم کاری به کارش ندارد.

سعدآبادی

*برت اریکسون، کارشناس آمریکایی در حوزه ژئوپلیتیک چه دقیق و کارشناسانه گفته ترامپ و بن‌سلمان باید این حقیقت را بپذیرند که نه ترامپ می‌تواند در برابر ایران پیروز شود و نه بن‌سلمان خواهد توانست در مقابل یمن به پیروزی برسد. شاید پذیرفتن این واقعیت برای هردو خوشایند نباشد، اما به هر حال حقیقت همین است.

ایزدخواه

*دلیل اصلی مخالفت و سنگ‌اندازی برخی اصلاح‌طلبان با طرح تورم صفر شهرداری به این خاطر است که وقتی کسی برای خدمت به ملت پیش‌قدم شده و کار کند، کارنکرده‌ها، کوتاهی‌ها و فسادهای مدعیان کذاب آشکار می‌شود. این‌ها دوست ندارند ماهیت خودشان، حرف‌هایشان و اعمالشان آشکار شود تا بتوانند همچنان مردم را فریب دهند.

همدانی

*شهرداری تهران در جریان جنگ و پس از آن، مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده که شاید در مواردی هم ضعف‌هایی باشد، اما اصل ورود مدیریت شهری به میدان خدمت‌رسانی و تلاش برای کاهش فشار از روی مردم را نمی‌توان نادیده گرفت و لازم است تا کارهای خوب شهرداری تهران دیده شده و مورد تقدیر و تشویق هم قرار گیرد.

مشفق

*راه‌اندازی کمپین‌های سراسری در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازي، با هدف خالی‌کردن دل مردم و ایجاد ترس عمومی برای انگاره‌سازی تسلیم است. ‌شگردی که معمولاً وقتی ارتش‎های بزرگ با شکست راهبردی نظامی رو‌به‌رو می‌شوند‌، با بزرگنمایی قدرت نظامی خود، از کشتار جمعی و ویرانی عظیمی سخن می‌گویند که در عمل اتفاق نمی‌افتد.

رئیسیان

*در طول جاده ورامین به‌ویژه در شهرک فاطمیه، شب‌ و ‌روزی نیست که شاهد پراکنده‌شدن دود غلیظ ناشی از آتش زدن پلاستیک و آشغال در آسمان منطقه توسط عده‌ای بی‌توجه به محیط زیست نباشیم. متأسفانه هیچ مسئولی در این رابطه و خطری که سلامتی ساکنین شهرک‎ها را مورد تهدید قرار داده، احساس مسئولیت نمی‌کند. مسئولان امر حداقل بیماران بستری شده در بیمارستان 15 خرداد این منطقه را دریابند و اقدام بازدارنده‌ای بکنند.

تاجیک