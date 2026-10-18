سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از رویکرد دولت فرانسه در قبال تحولات داخلی ایران و اعتراضات اخیر فرانسه، خطاب به رئیس‌جمهور این کشور نوشت: آقای مکرون! حالا که آتش در خانه خودتان افتاده است و در آمریکا فریاد «نه به پادشاه» بلند است، به خاطر بسپارید که تاریخ همیشه از پنجره‌ای که ائتلاف‌های نامبارک برایش باز می‌کنند، به تماشای سوختن جهان نمی‌نشیند؛ گاهی همان پنجره را می‌شکند و به داخل خانه صاحبانش برمی‌گردد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با یادآوری مواضع و عملکرد فرانسه در قبال تحولات داخلی ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ و نیز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، درباره رویکرد دولت فرانسه در برخورد با اعتراضات اخیر این کشور نوشت: آقای مکرون! یادتان هست که در ماه ژانویه گذشته برای کسانی که با فراخوان‌های شرورانه از خارج ایران به مراکز انتظامی و مؤسسات عمومی کشور ما تعرض می‌کردند، نسخه «تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از مجازات» می‌پیچیدید؟! حالا، در جمهوری خودتان، می‌گویید تخریب و حمله به نهادها تحمل نمی‌شود و عاملان آن به شدت مجازات خواهند شد!

بقائی افزود: نیز از یاد نبرده‌ایم که اندک زمانی پیش از تجاوز نظامی علیه ایران، پیامکی به رئیس‌جمهور آمریکا زدید و وعده دادید: «می‌توانیم کارهای بزرگی درباره ایران انجام دهیم.» بعداً مشخص شد که منظورتان از آن «کارهای بزرگ» همراهی با تجاوز و جنایاتی بود که آتش آن دامن منطقه و جهان را نیز گرفت.

به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به رئیس‌جمهور فرانسه نوشت: آقای مکرون! حالا که آتش در خانه خودتان افتاده است و در آمریکا فریاد «نه به پادشاه» بلند است، به خاطر بسپارید که تاریخ همیشه از پنجره‌ای که ائتلاف‌های نامبارک برایش باز می‌کنند، به تماشای سوختن جهان نمی‌نشیند؛ گاهی همان پنجره را می‌شکند و به داخل خانه صاحبانش برمی‌گردد.

بقائی در انتها به نقل از «ژان دو لافونتن» نویسنده فرانسوی تأکید کرد: حیله‌ای که ماهرانه‌تر بافته شده، ممکن است بیشتر به زیان طراحش تمام شود؛ و خیانت، چه‌بسا به سوی صاحب خود بازگردد.