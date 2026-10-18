«مهرداد اخلاقی» با ۲۳۷ رأی موافق سکاندار وزارت دفاع شد

مهرداد اخلاقی کتابچی با اکثریت رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انتخاب شد.

مهرداد اخلاقی کتابچی با اکثریت رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۳۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۷۷ نماینده حاضر در جلسه به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انتخاب شد.

سابقه 42 ساله مهندس اخلاقی در وزارت دفاع

پشتوانه تخصص و توانمندی اوست

مسعود پزشکیان صبح روز یکشنبه 26 مهر در سخنرانی خود در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به صورت برخط برگزار شد، گفت: سابقه 42ساله مهندس اخلاقی در وزارت دفاع و طی کردن مراحل مختلف کارشناسی، علمی و مسئولیتی، از پایه‌های پایین تا جایگاه‌های بالای مدیریتی، از جمله دلایلی است که می‌توان به تخصص و توانمندی ایشان اعتماد کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور بیش از هر زمان دیگری به متخصصان و نیروهای جان‌فدا نیاز دارد، افزود: ایشان از جمله افرادی هستند که در تحریم آمریکا بوده و در فهرست ترور آمریکا قرار دارند و امیدواریم با مراقبت از خود و حمایت مجموعه، بتوانند زنده بمانند و به تلاش برای کشور و گسترش قدرت دفاعی ایران ادامه دهند.

قالیباف: شهدای وزارت دفاع

پیشقراولان جهاد و شهادت بودند

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی و در جریان بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با گرامیداشت یاد شهدای دولت، به‌ویژه شهدای وزارت دفاع، اظهار کرد: یاد شهدای دولت، به‌ویژه شهدای وزارت دفاع را گرامی می‌داریم؛ شهدایی که پیشقراولان شهدای کابینه بودند.

وی افزود: اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، شهید چمران، شهید نامجو، شهید فکوری، شهید شمخانی و شهید نصیرزاده از جمله وزیران دفاع ما بودند که این موضوع نشان می‌دهد این افراد در مسیر جهاد و شهادت پیشقراول بودند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم راه شهدای بزرگی را که در این حوزه پرچمدار بودند، از جمله شهید فخری‌زاده، شهید حاجی‌زاده، شهید تهرانی‌مقدم و دیگر شهدا، به فضل الهی ادامه دهیم.

قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: حتماً عزیزان ما در مجلس نیز به این شرایط حساس و این روز مهم توجه دارند.

سلیمی: ۷۰ درصد برنامه وزیر پیشنهادی دفاع

با اسناد بالادستی منطبق است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی روز یکشنبه ۲۶ مهرماه و در موافقت با مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از محتوای برنامه‌های ارائه‌شده دفاع کرد و گفت: این برنامه از نظر انطباق با اسناد بالادستی، صراحت، شفافیت، انسجام، جامعیت و آینده‌نگری، ارزیابی مطلوبی داشته است؛ هرچند زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها نیازمند بازنگری است. سلیمی با اشاره به میزان انطباق برنامه با اسناد بالادستی خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد برنامه با این اسناد منطبق و ۲۲ درصد آن همسو ارزیابی شده است. درباره ۸ درصد باقی‌مانده نیز لازم است وزیر پیشنهادی توضیحات و شفاف‌سازی بیشتری ارائه کند. هرچند در برخی بخش‌ها به این موارد اشاره‌هایی شده است، اما برای حفظ صراحت، شفافیت و انسجام برنامه، ضروری است این موضوعات روشن‌تر تبیین شوند.

عزیزی: اصلاح آمایش دفاعی و ایمن‌سازی تجهیزات

در دستور کار اخلاقی باشد

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در موافقت با وی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات تخصصی و مدیریتی او برای ارتقای توان دفاعی کشور تأکید کرد. عزیزی با اشاره به سوابق و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی دفاع اظهار کرد: بررسی برنامه‌ها و تجربیات سال‌های فعالیت آقای اخلاقی نشان می‌دهد که ایشان از بدنه وزارت دفاع برای تصدی این مسئولیت معرفی شده‌اند. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه در گذشته عمدتاً افرادی خارج از مجموعه وزارت دفاع برای این مسئولیت معرفی می‌شدند، اما اکنون فردی از درون این مجموعه با سال‌ها تجربه تخصصی، به‌ویژه در حوزه موشکی و هوافضا، به مجلس معرفی شده است.

وی این پیشینه را از نقاط قوت وزیر پیشنهادی دانست و افزود: سوابق آقای اخلاقی فرصت مناسبی برای بخش‌های مختلف وزارت دفاع فراهم می‌کند. ایشان در جلسات متعدد پذیرفته‌اند که معماری نوینی مبتنی بر تهدیدها و فرصت‌ها را در این وزارتخانه دنبال کنند. اگرچه انتظار نمی‌رود چنین معماری‌ای در مدت کوتاهی به‌طور کامل شکل بگیرد، اما می‌توان طی یکی دو سال آینده پایه‌های این تحول را بنا گذاشت. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران به چنین معماری‌ای نیاز دارد و آقای اخلاقی می‌توانند زمینه شکل‌گیری آن را فراهم کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح طرح آمایش دفاعی کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی وزارت دفاع و نیروهای مسلح، موضوع آمایش است. با توجه به اینکه بخش مهمی از جنگ و تهدیدهای پیش‌رو در خلیج‌فارس و مناطق ساحلی کشور متمرکز است، برخی تجهیزات در استان‌هایی مستقر شده‌اند که فاصله زیادی با این مناطق دارند. بر همین اساس، مقرر شده است طرح آمایش اصلاح شود تا تجهیزات و امکانات دفاعی به مناطق نبرد نزدیک‌تر شوند.

عزیزی افزایش بهره‌وری را یکی دیگر از انتظارات مجلس از وزیر پیشنهادی دفاع برشمرد و گفت: وزارت دفاع به افزایش بهره‌وری نیاز دارد و آقای اخلاقی نیز برای ارتقای حداکثری بهره‌وری این مجموعه قول داده‌اند. همچنین ایمن‌سازی و امن‌سازی سازه‌ها و تجهیزات دفاعی از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، حفاظت از ظرفیت‌های دفاعی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: ما در زمینه تولید تجهیزات با مشکل اساسی مواجه نیستیم و آنچه برای جنگ سوم ضرورت دارد، امن‌سازی این ظرفیت‌هاست. آقای اخلاقی اقدامات مناسبی را برای امن‌سازی و ایمن‌سازی تجهیزات نوین نیروهای مسلح آغاز کرده‌اند و این روند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح شروع شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سالم‌سازی محیط‌های اقتصادی وزارت دفاع را از دیگر مطالبات نمایندگان عنوان کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های مجلس است و آقای اخلاقی قول داده‌اند از نخستین روز حضور در وزارت دفاع، روند سالم‌سازی محیط‌های اقتصادی این وزارتخانه را آغاز کنند. با توجه به اراده‌ای که از ایشان سراغ داریم، امیدواریم این اقدام به رفع دغدغه‌های نمایندگان در حوزه نظارت کمک کند.

عزیزی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ و به‌کارگیری نیروهای متخصص و باتجربه وزارت دفاع اظهار کرد: نیروی انسانی توانمند و باتجربه این وزارتخانه سرمایه‌ای ارزشمند است و باید از آن صیانت شود. کنار گذاشتن نیروهای باسابقه و جایگزین کردن افرادی از خارج از مجموعه به جای آنان، رویکرد درستی نیست. آقای اخلاقی متعهد شده‌اند از نیروهای مستعد، باتجربه و توانمند وزارت دفاع در بالاترین سطوح استفاده کنند.

وی در جمع‌بندی محورهای مهم مورد انتظار از وزیر پیشنهادی دفاع خاطرنشان کرد: تخصص و تجربه در حوزه موشکی، توجه به نیروی انسانی، ایمن‌سازی تجهیزات و تأسیسات، اصلاح طرح آمایش دفاعی، پایه‌گذاری معماری نوین در وزارتخانه و برنامه‌های ارائه‌شده برای رفع مشکلات معیشتی و حقوقی بازنشستگان، از جمله موضوعات مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تأکید کرد: مجموعه این برنامه‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای وزارت دفاع فراهم کند. کمیسیون نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، پیگیری مطالبات نمایندگان و ارزیابی عملکرد وزارتخانه را ادامه خواهد داد.

اعلام وصول ۶ سؤال ملی نمایندگان

از وزرای آموزش‌وپرورش، علوم و نیرو

به گزارش مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس که به‌ صورت مجازی برگزار شد، موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

حاجی‌بابایی:

آمریکا هر روز بیشتر در باتلاق خلیج‌فارس گرفتار می‌شود

خبر دیگر اینکه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا هر روز بیشتر در باتلاق خلیج‌فارس گرفتار می‌شود، گفت: مردم ایران در انتظار غرق شدن آل ترامپ در دریای خروشان تنگه هرمز، خلیج‌فارس و دریای عمان هستند.