

«با جمهوری اسلامی مخالفم، اما احمق نیستم؛ حقایق را آن‌گونه که هست می‌بینم... اگر می‌خواهید خلاف حقیقت بشنوید، اینترنشنال بهترین رسانه‌ای است که می‌تواند شما را به خواب فرو ببرد.» این عبارت، سخن شهرام همایون، مدیر یک شبکه لس‌آنجلسی است.

همایون گفت: «در رابطه با ایران، نه من بلکه دنیا متحیر است که ایرانی که ۳۰ سال تحریم بوده، توانسته است یک سال مقاومت کند».

وی افزود: «اوکراین تولیدکننده محصولات کشاورزی و روسیه صادرکننده نفت و گاز است؛ به‌خصوص به کشورهای اروپایی، چندین سال است که این دو کشور می‌جنگند؛ اما آب از آب تکان نخورده و اتفاق خاصی در صحنه معادلات جهانی صورت نگرفته است؛ ولی جنگ در ایران ابعاد جهانی پیدا کرده

است».

این اظهارات یک بار دیگر سیاست خبری اینترنشنال را در کانون توجه قرار داد و زیر سؤال برد؛ سیاستی که برآمده از تحریریه نیست و به طرح‌ریزی

در اتاق جنگ شباهت بیشتری دارد.