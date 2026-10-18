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کد خبر: ۳۴۰۲۶۹
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
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تبریک فرمانده کل سپاه و فرمانده کل ارتش به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

اعلام آمادگی ارتش و سپاه برای هم‌افزایی راهبردی با وزارت دفاع

فرمانده کل سپاه و فرمانده کل ارتش با صدور پیام‌های جداگانه ضمن تبریک به مناسبت انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آمادگی ارتش و سپاه را برای هم‌افزایی و همکاری راهبردی با این وزارتخانه اعلام کردند.
امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی انتصاب مهرداد اخلاقی را به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی ارتش، متن پیام بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سلام علیکم
انتخاب شایسته جناب‌عالی از سوی ریاست محترم جمهوری و کسب رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. بی‌تردید، این اعتماد ارزشمند، حاصل سال‌ها مجاهدت، تجربه‌اندوزی و خدمت صادقانه در عرصه‌های مختلف دفاعی و برخورداری از شناخت عمیق و راهبردی از ظرفیت‌ها، نیازها و الزامات صنعت دفاعی کشور 
است.
امروز، دو جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های چندجانبه نشان داد که اقتدار دفاعی کشور بیش از هر زمان دیگری به اتکای توان داخلی، نوآوری، خودباوری و بهره‌گیری از دانش و ظرفیت نخبگان وابسته است، انتظار می‌رود گام‌های پرشتاب و مؤثری در مسیر ارتقای آمادگی رزمی، افزایش بازدارندگی و تحکیم امنیت پایدار کشور برداشته شود.
ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب مأموریت‌های خطیر خود، تقویت تعامل و هم‌افزایی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را ضرورتی راهبردی دانسته و آمادگی دارد با اتکا به ظرفیت‌های انسانی، عملیاتی، علمی و فناورانه خود، در مسیر ارتقای توان دفاعی، توسعه تجهیزات بومی و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای نیروهای مسلح، همکاری‌های سازنده و مؤثری را دنبال کند.
اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهیدان والامقام، دکتر چمران، سرلشکر فکوری، سرلشکر نامجو، سپهبد شمخانی و سرلشکر نصیرزاده، وزیران شهید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جناب‌عالی را در انجام این مسئولیت خطیر، در سایه رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند گذشته و همت بلند متخصصان و دانشمندان صنعت دفاعی کشور، در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران مسالت 
دارم.
فرمانده کل ارتش
 جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی
سرلشکر وحیدی: 
آماده هم‌افزایی راهبردی 
با وزارت دفاع هستیم
سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده ‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور پیامی ضمن تبریک کسب رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتصاب مهرداد اخلاقی به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: پیام روشن این رخداد خرسندکننده در خانه ملت مبعوث‌شده، ضرورت تداوم راه قدرت‌ساز و غرورانگیز شهید امیر نصیرزاده، در تقویت ظرفیت‌های راهبردی وزارت دفاع در مقطع سرنوشت‌ساز کنونی را مورد تأکید قرار می‌دهد.
به گزارش تسنیم، متن این پیام به‌شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
برادر ارجمند جناب آقای مهرداد اخلاقی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سلام علیکم؛
کسب رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتصاب جناب‌عالی از سوی رئیس‌جمهور محترم به سمت «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بی‌تردید این اعتماد قاطع و معنادار در شرایط خطیر کنونی کشور، پیش از آنکه یک رأی متعارف باشد، بیانگر اطمینان مجلس و ملت به تعهد، توانمندی، شایستگی‌های آزموده‌شده جناب‌عالی برای نقش‌آفرینی در این مسند حساس و مهم
است.
پیام روشن این رخداد خرسندکننده در خانه ملت مبعوث‌شده، ضرورت تداوم راه قدرت‌ساز و غرورانگیز شهید امیر نصیرزاده، در تقویت ظرفیت‌های راهبردی وزارت دفاع در مقطع سرنوشت‌ساز کنونی را مورد تأکید قرار می‌دهد که به‌فضل الهی در تعامل و هم‌افزایی نیروهای مسلح با مجموعه صنعت دفاعی کشور و بهره‌گیری از جامعه نخبگان و متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور محقق خواهد شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چارچوب مأموریت‌های خود، آمادگی دارد هم‌پوشانی و هم‌افزایی راهبردی را با وزارت دفاع در این مسیر مبارک و به‌ویژه در عرصه مقابله موفق با تهدیدهای ترکیبی دشمن گسترش دهد.
از خداوند متعال، توفیق روزافزون جناب‌عالی و آحاد مسئولان، معاونان، متخصصان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تحت عنایات حضرت ولی‌عصر(عج)، تمسک به میراث جاودانه خمینی کبیر
(رحمهًْ‌الله علیه) و خامنه‌ای شهید (قدّس سرّه الشریف) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی‌کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) مسالت می‌کنم.
سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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