دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.

به گزارش فارس، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیستی تأکید کرد: هذیان‌گویی و تهدیدهای مکرر این روزهای مقامات آمریکایی و صهیونی، واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد. نیروهای مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند. طرح عملیاتی جدید ایران، با قواعدی که آنها می‌شناسند، پیش نخواهد رفت.