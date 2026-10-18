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کد خبر: ۳۴۰۲۶۸
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
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محسن رضایی:

نیروهای مسلح ایران طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲و۴۰ روزه آماده کرده‌اند

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.
به گزارش فارس، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیستی تأکید کرد: هذیان‌گویی و تهدیدهای مکرر این روزهای مقامات آمریکایی و صهیونی، واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد. نیروهای مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند. طرح عملیاتی جدید ایران، با قواعدی که آنها می‌شناسند، پیش نخواهد رفت.

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