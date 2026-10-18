قزوین- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: تاکنون

۲ هزار و ۸۰۰ فقره سند مالکیت تفکیکی برای واحدهای تولیدی، کارگاهی، صنفی و زیرساخت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان صادر شده و آماده انتقال است.

شهریار کشاورز شاهباز اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه استان دارای سند مالکیت هستند و تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ فقره سند مالکیت تفکیکی برای واحدهای تولیدی، کارگاهی، صنفی و زیرساخت‌ها صادر شده است. وی تعیین تکلیف اسناد تفکیکی را یکی از دغدغه‌های مهم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دانست و افزود: صدور و واگذاری اسناد تفکیکی می‌تواند به تثبیت مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری، اعمال ارزش واقعی واحدهای صنعتی، افزایش توان سرمایه در گردش، تسهیل نقل‌وانتقال و جذب شرکای تجاری کمک کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین ادامه داد: مالکیت تفکیکی همچنین برای واحدهای صنعتی بهره‌برداری که برای دریافت تسهیلات بانکی، ترهین محل اجرای طرح و ارائه سند مالکیت به‌عنوان وثیقه با مشکل مواجه هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای فعالان اقتصادی را برطرف کند. کشاورز شاهباز با اشاره به صدور اسناد تک‌برگی برای واحدهای تولیدی گفت: تاکنون برای بیش از ۴۱۵ واحد تولیدی بهره‌بردار سند تک‌برگی صادر و به صاحبان آن‌ها واگذار شده است. وی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که موفق به دریافت پروانه پایان‌کار ساختمانی و پروانه بهره‌برداری شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفتر شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای دریافت سند تک‌برگی اقدام کنند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان در ادامه گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۱۵ قرارداد با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه استان منعقد شده است که از این تعداد، یک هزار و ۱۳۵ واحد به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال ۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند.