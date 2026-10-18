همدان- خبرنگار کیهان:

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش فشار هزینه‌های مسکن بر خانوارها، تکمیل پروژه‌های عمرانی، حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های مسکونی را از اولویت‌های حوزه مسکن استان دانست.

عباس صوفی با بیان اینکه بازار مسکن همدان با چالش‌های جدی در زمینه قیمت خرید، اجاره‌بها و تأمین ودیعه روبه‌رو است، اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های مسکونی کوی پرواز، کوی شهید بهشتی و واحدهای ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه به شمار می‌رود. وی افزود: در همین راستا، نشست‌هایی با وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و نمایندگان متقاضیان برگزار شده و تصمیماتی برای تسریع در روند اجرای این طرح‌ها اتخاذ شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تأکید بر ضرورت کاهش فشار مالی مسکن بر اقشار کم‌درآمد گفت: حمایت از دهک‌های اول تا چهارم درآمدی و خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در دستور کار قرار دارد. صوفی ادامه داد: تأمین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی و اختصاص اعتبار مورد نیاز برای پروژه کوی پرواز نیز با هدف تسریع در اجرای این طرح پیگیری می‌شود.

وی تأمین زیرساخت‌های آموزشی و خدماتی را از الزامات توسعه شهرک‌های مسکونی دانست و تصریح کرد: توافق‌های لازم برای ساخت ۶ مدرسه در محدوده کوی پرواز انجام شده است. صوفی همچنین از پیگیری تعیین تکلیف اراضی دولتی، طرح‌های مرتبط با شهرک اکباتان و بهره‌گیری از ظرفیت اراضی وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در واگذاری زمین خبر داد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین آب شرب پایدار را از اولویت‌های استان برشمرد و با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره کیفیت آب انتقالی از سد تالوار اظهار کرد: تکمیل فرایند تصفیه و راه‌اندازی تجهیزات اوزون‌زنی برای رفع مشکلات مربوط به بو و مزه آب در حال پیگیری است. صوفی با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف آب، بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و حرکت به سمت روش‌های کم‌مصرف تأکید کرد و گفت: توسعه کشت محصولاتی مانند زعفران و پسته، افزایش سطح گلخانه‌ها و حمایت از روش‌های نوین کشاورزی می‌تواند در حفظ منابع آبی، افزایش بهره‌وری و تقویت درآمد کشاورزان استان مؤثر باشد. وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های همدان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و معدن، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها تأکید کرد و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی استان را از عوامل مؤثر در بهبود معیشت مردم دانست.