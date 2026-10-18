خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل میراث فرهنگی- گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: براساس تأکیدات استاندار لرستان، همه دستگاه‌های اجرایی- خدماتی و... استان برای موفقیت در خدمت به مردم و خنثی‌نمودن توطئه‌های دشمنان و شکست آنان باید آرایش جنگی بگیرند.

مهندس سید امین قاسمی افزود: همان‌گونه که مهندس سید سعید شاهرخی استاندار لرستان با الهام از حضور در خطوط مقدم دوران دفاع مقدس، اینک نیز حتی روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی تا پاسی از شب با تلاش بی‌وقفه جهادی در حسن انجام امور استان، حضور در میان مردم برای حل مشکلات آنان و حمایت تمام‌عیار از نیروهای مسلح؛ عملاً به آرایش جنگی در استان جامه عمل پوشانده است که بارها توسط سردار باقری فرمانده خستگی‌ناپذیر سپاه لرستان ارج نهاده شده، تسری چنین روحیه و عزمی راسخ بر عملکرد همه مسئولان از مهم‌ترین راه‌های حمایت از نیروهای مسلح قهرمان کشورمان و حضور مردم در خیابان‌ها در نبرد با دشمنان است.

مدیرکل میراث فرهنگی- گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: مسئولان دستگاه‌ها با آرایش جنگی، موفق به استفاده بهینه از امکانات و زمان جهت حل مشکلات، تأمین رضایت مردم و ناکامی دشمنان خواهند شد.

وی با بیان اینکه شیوه‌های پیشین اداره امور به سبک قبل از جنگ‌های تحمیلی اخیر جنایتکاران، پاسخگوی حل مشکلات و تحقق مطالبات بحق مردم و ناکام‌کردن جنایتکاران نیست، تصریح کرد: اختصاص یک روز در هفته به ملاقات عمومی مسئولان با مردم تحت عنوان رسیدگی به مشکلاتشان به روال سال‌های گذشته در شرایط فعلی مورد قبول مردم نیست. بلکه باید «در» اتاق مسئولان تمام روزهای کاری هفته به روی مراجعان باز باشد و جلسات و مأموریت‌ها حتی‌الامکان به ساعات غیراداری موکول شود.

مدیرکل جدید میراث فرهنگی- گردشگری و صنایع دستی لرستان، تصریح کرد: اکنون نیز همانند دوره قبلی حضورم در لرستان، از شروع تا خاتمه ساعات اداری «در» اتاق کارم به روی مراجعان باز است و تلاش در جهت برخورداری مراجعان از حقوق قانونی‌شان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اولویت تلاش‌هایم قرار دارد.

قاسمی خاطرنشان کرد: جامع‌نگری و تلاش‌های استاندار لرستان افقی نو به‌روی شکوفایی اشتغال و اقتصاد صنعت گردشگری استان گشوده است که در آینده نزدیک به ثمر خواهند نشست.